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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الرعب يغزو شواطئ العالم.. سمكة قرش تهاجم 10 أشخاص في الغرب

سمكة قرش
سمكة قرش

ينتشر الرعب في شواطئ العالم بعد ظهور سمكة قرش بطريقة غير مسبوقة. وفيديو مثير للقلق تم تصويره على طول شاطئ نافاري في بينساكولا، فلوريدا، يظهر سمكة قرش تسبح بشكل خطير بالقرب من رواد الشاطئ.

سمكة قرش تهاجم كل من على الشاطئ

وتُظهر لقطات الفيديو رواد الشاطئ وهم يلاحظون سمكة القرش وهي تسبح بجانبهم، فيما يقوم بعضهم بالفرار نحو الشاطئ ويقف الآخرون يراقبون الحدث بخوف.

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ووفقا لموقع “سكاي نيوز” تثير هذه الحادثة المخاوف حول سلامة السباحة في الشواطئ وتدفع السلطات المحلية إلى تحذير السباحين والمرتادين من الخطر المحتمل لوجود هذه الحيوانات الخطرة في المياه.

 وتعتبر سمكة القرش من بين أكثر الحيوانات المفترسة والخطرة في المحيطات، ويجب أن يتم التعامل معها بحذر لتفادي الأضرار الجسيمة التي يمكن أن تسببها.

وبدءت الأزمة حين توجه الأمريكيون إلى شواطئ البلاد في فلوريدا وجميع أنحاء الولايات المتحدة للاحتفال بعيد الاستقلال وتجنب الحرارة الشديدة.

وصلت درجات الحرارة في ولاية "صن شاين" إلى ارتفاع غير مسبوق، مما أدى إلى إصدار تحذيرات حول الحرارة الشديدة في جنوب شرق جورجيا وجنوب فلوريدا.

كيف تنجو من خطر سمكة قرش

تقول منظمة حماية القرش الأبيض في أتلانتيك إن السباحين يمكنهم القيام ببعض الأشياء لمحاولة تجنب الاقتراب الشديد من سمكة قرش، ومن بينها هذه التعليمات:

  • ابق بالقرب من الشاطئ حيث يمكنك سماع أي تحذيرات في حالة خروجهم.
  • اسبح في مجموعات. لا تخرج وحدك.
  • تجنب الحياة البحرية. الفقمات والأسماك التي يمكن أن تكون طعامًا لأسماك القرش.
  • تجنب المياه المظلمة العكرة التي لا يمكنك الرؤية من خلالها.
  • انتبه دائمًا للأعلام أو اللافتات، فالعلم الأرجواني يعني أن أسماك القرش تتكرر في تلك المنطقة.
  • والأهم من ذلك ، استمع إلى رجال الإنقاذ إذا حذروك من الخروج من الماء. يتلقى حراس الإنقاذ هذه التنبيهات مباشرة من الباحثين وهم مسؤولون عن تحديد ما إذا كان من الممكن أن يكون هناك سمكة قرش قريبة وما الإجراء الذي يجب اتخاذه.
حادث هجوم سمكة قرش سمكة قرش

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