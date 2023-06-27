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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مسن يختبر المياه قبل نزول البحر وسمكة قرش تداهمه في لحظة.. شاهد

ظهور سمكة قرش في
ظهور سمكة قرش في المياه

انتشر مؤخرًا مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر رجل مسن يختبر الماء قبل السباحة، والذي لفت انتباه المتابعين بشدة. حيث وقف الرجل على الشاطئ ووضع قدمه في المياه وحركها بقوة ثم تراجع إلى الرمال.

وبعد ثوان سرعان ما ظهرت سمكة قرش من المياه تتجه إليه بسرعة كبيرة، لكنه قرر التراجع من مكانه فعادت المياه إلى حالتها الطبيعية.

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ولم يتم تحديد بلد تصوير الفيديو، ولكن فسر الكثيرون من المتابعين أنها إشارة إلى تواجد أسماك القرش بكثرة في الشواطئ حول العالم، وهو ما يشكل خطرًا على سلامة السباحين حيث يمكن أن تتسبب هذه الحوادث في إصابات خطيرة أو حتى الوفاة.

إرشادات للتعامل مع أسماك القرش

وتعتبر أسماك القرش من بين أخطر الحيوانات البرمائية في العالم، ويجب على السباحين أن يكونوا حذرين ويتبعوا إرشادات السلامة اللازمة عند السباحة في البحر، ويجب عليهم الامتناع عن السباحة في المناطق التي يتم فيها رصد تواجد القروش بشكل متكرر.

ويجب أن يتوعد الجميع بأنه لا يجب التهاون مع هذا الخطر، ويجب على السلطات المعنية في الدول حول العالم توفير الإرشادات والتوعية اللازمة للسباحين والسياح حول خطورة تواجد أسماك القرش في المياه العميقة والشواطئ، وتوفير الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والسياح من هذا الخطر.

حوادث بسبب أسماك القرش حول العالم

 هناك إحصائيات عن حوادث القروش في الشواطئ حول العالم. وفقًا لتقرير صادر عن "مركز فحص القروش" في جامعة فلوريدا، فإن هناك حوالي 80 حادثًا سنويًا يتم تسجيلها في العالم بسبب القروش، ويتم تصنيف بعض هذه الحوادث كحوادث خطيرة.

وفي عام 2020، تم تسجيل 57 حادثًا بسبب القروش في الولايات المتحدة فقط، ومن بينها 33 حادثًا في فلوريدا، وهي الولاية التي تشهد أكثر عدد من حوادث القروش في البلاد.

 وتشير الإحصائيات إلى أن أنواع القروش الأكثر ارتباطًا بالهجمات على البشر هي القرش الأبيض والقرش النمر والقرش الثور.

ومع ذلك، فإن احتمالية التعرض لحادثة قرش تعتبر منخفضة جدًا، حيث يسبح ملايين الأشخاص في الشواطئ حول العالم يوميًا دون تعرضهم لأي هجوم من قبل القروش. ويمكن تفادي الحوادث باتباع إرشادات السلامة اللازمة والابتعاد عن المناطق التي يتم فيها رصد تواجد القروش بشكل متكرر.

أسماك القرش اصابات خطيرة التواصل الاجتماعي

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