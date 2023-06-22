الخبيرة الدولية في رصد سلوكيات سمك القرش: لا داعي للخوف والهجوم متوقع

قالت جوليا سبايت الخبيرة الدولية في رصد سلوكيات سمك القرش، إنه لا يوجد داع للخوف من انتشار سمك القرش على السواحل المصرية، متابعة: من المتوقع أن يتعرض أحد الافراد إلى هجوم من قبل القروش.

وأضافت جوليا سبايت، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن هناك أنواع من سمك القرش لديها ميول افتراس، مشددة على أن اسمال القرش تختلف من حيث الأنواع ونسبة الافتراس.

وأكدت على أن الدراسة التي ستتم بالتعاون مع وزارة البيئة تستهدف دراسة أنواع سمك القرش التي تسبب ذعر للمواطنين.



وأكملت:" لو هاجمتك سمكة قرش بص في عينها وارفع ايدك وحاول تخوفها".