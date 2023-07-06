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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

افتكروها دولفين.. سمكة قرش تقترب من مصيفين في شاطئ شهير ببريطانيا| صور

سمكة قرش تقترب من
سمكة قرش تقترب من مصيفين في شاطئ شهير ببريطانيا

اقتربت سمكة قرش كبيرة من مجموعة من المصيفين كانوا على متن قارب داخل مياه شاطئ أبيرسوخ، في مقاطعة جوينيد شمال ويلز. 

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار”، اليِوم الخميس، اعتقدت الأسرة في البداية أن الذي يسبح بجوار قاربهم مجرد دولفين. 

وعندما ركز المصيفين مع الكائن البحري الذي يقترب من قاربهم وجوده سمكة قرش بطول القارب تقريبا، ما تسبب في سرعة إخراج الأسرة من المياه. 

سمكة قرش 

وقالت سيدة ممن اقترب منهن القرش  لموقع North Wales Live: "لم يكن على لساني سوى الصراخ، "يا إلهي!" و"انظر حجم السمكة!". 

ووصفت السيدة البالغة من العمر 57 عاما رؤية المصيفين بأنها تجربة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر، معقبة: “كان طول قاربنا 18 قدما وكان سمك القرش أقصر قليلا، نعتقد أنه كان طوله حوالي 15 قدما”. 

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سمكة قرش تقترب من مصيفين في شاطئ شهير ببريطانيا
سمكة قرش تقترب من مصيفين في شاطئ شهير ببريطانيا

 

سمكة قرش تقترب من مصيفين في شاطئ شهير ببريطانيا

 

 

 

المصيفين جوينيد ويلز دولفين الكائن البحري سمكة قرش

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