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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

«التعليم» تتابع وصول أوراق أسئلة الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس للجان الثانوية العامة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تتابع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الآن، وصول أوراق أسئلة امتحان الجيولوجيا 2023 ، وامتحان التفاضل 2023 ، وامتحان علم النفس 2023 إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 

وتتواصل عمليات التعليم ، مع مديري مديريات التربية والتعليم المكلفين بمتابعة عملية نقل أوراق أسئلة امتحان الجيولوجيا 2023 ، وامتحان التفاضل 2023 ، وامتحان علم النفس 2023 إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية ، للاطمئنان على عدم وجود أي مشاكل في عملية النقل .

وتتولى الجهات الأمنية عملية تأمين نقل أوراق أسئلة امتحان الجيولوجيا 2023 ، وامتحان التفاضل 2023 ، وامتحان علم النفس 2023 إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023  الموجودة على مستوى الجمهورية ، منعا لتسريبها قبل توزيعها على الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

ويتم نقل أوراق أسئلة امتحان الجيولوجيا 2023 ، وامتحان التفاضل 2023 ، وامتحان علم النفس 2023 إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية ، داخل صناديق معدنية مغلقة بأقفال رقمية لها أرقام سرية لا يتم فتحها إلا وقت الامتحان داخل اللجنة .

وتتولى قوات الشرطة وفقا لبروتوكول موقع بين وزارتي التربية والتعليم والداخلية ، عملية تأمين نقل أوراق أسئلة امتحان الجيولوجيا 2023 ، وامتحان التفاضل 2023 ، وامتحان علم النفس 2023 إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023  الموجودة على مستوى الجمهورية .

امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم 

ويؤدي اليوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023 ، طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان الجيولوجيا 2023 لشعبة علمي العلوم ، وامتحان التفاضل 2023 لشعبة علمي رياضة ، وامتحان علم النفس 2023 لطلاب الشعبة الأدبية.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM امتحان الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فترة أولى، وامتحان مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) فترة ثانية، ويؤدى طلاب الثانوية العامة 2023 بمدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة أولى).

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«التعليم» تتابع وصول أوراق أسئلة الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس للجان الثانوية العامة

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