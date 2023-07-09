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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سبب تأخر الأهلي في الإعلان عن صفقة إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن سبب تأخر النادي الأهلي، في الإعلان عن صفقة التعاقد مع إمام عاشور، لاعب وسط ميتلاند الدنماركي.

وأوضح حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، أن الأهلي كثف من تحركاته من أجل الحصول على خدمات إمام عاشور لاعب وسط فريق ميتلاند الدنماركي، بعدما منحت إدارة الأهلي، الضوء الأخضر لأمير توفيق مدير التعاقدات من أجل إنجاز الصفقة في أسرع وقت.

وتابع حتحوت، أن الأهلي يقود مفاوضات قوية في الوقت الحالي مع إدارة ميتلاند بعد الحصول على موافقة إمام عاشور لارتداءالقميص الأحمر إلى جانب التوصل لاتفاق معه على معظم بنود التعاقد، حيث يفاوض الأهلي نظيره ميتلاند، على قيمة الصفقة إلى جانب كيفية السداد والأقساط التي سيتم بها حسم الصفقة.

وأكد حتحوت، أن ميتلاند يرحب برحيل إمام عاشور، لكنه يتمسك بتحقيق أقصى استفادة مالية من الصفقة. ويفضل ترك اللاعب بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة.

الأهلى النادي الأهلي امام عاشور ميتلاند الدنماركى هاني حتحوت

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