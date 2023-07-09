تعرف عني إيه.. محمد عدوية يعلن اقتراب موعد طرح ألبومه

يستعد المطرب الشعبي محمد عدوية، لطرح ألبوم غنائي جديد له يحملاسم تعرف عني إيه، وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة، وتزامنا مع الموسم الصيفي.

وكشف المطرب محمد عدوية -عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام- عن البوستر الرسمي لألبومه «تعرف عني إيه» معلنا اقتراب موعد طرحه، قائلا: «ألبوم جديد قريبا».

ولم يكشف محمد عدوية، عن أي تفاصيل أخرى تخص الألبوم، ليشوق جمهوره لموعد الطرح.

محمد عدوية

أحدث أغاني محمد عدوية

كان محمد عدوية، طرح مؤخرا أغنية مفاجأة، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، في شهر يونيو الماضي.

كما طرح محمد عدوية أغنية "سامحنى يابا" بتوزيع جديد على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى أغنية مسلسل "حوارى بوخاريست" الذى تم عرضه منذ حوالى 7 سنوات من بطولة النجم أمير كرارة ومى سليم .

وأعرب النجم محمد عدوية، في تصريحات سابقة عن سعادته بتقديم فقرة غنائية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا.

وأكد محمد عدوية أنه سعيد للغاية خاصة أنه ابن محافظة المنيا، وأنه شرف له المشاركة فى هذه الاحتفالية المهمة، وأنه سعيد بالغناء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كان النجم محمد عدوية طرح أغنية جديدة تحمل اسم "قفلوا علينا الباب" عبر موقع يوتيوب، وأعلن عدوية أن الأغنية إهداء خاص للفنان أحمد عصام، وذلك بمناسبة حفل زفافه الذي أقيم منذ أيام، وحضره معظم نجوم الفن والغناء.

وأكد مؤخرًا محمد عدوية أنه سيقاضي منتحل شخصيته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث قام شخص بانتحال حساب باسمه، مشيرًا إلى أنه لايملك سوى صفحة رسمية باسمه.

يذكر أن عدوية طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحت عنوان "استضعفوني" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى من كلمات أحمد شكرى، وتوزيع وألحان مونتى ومكس وماستر خالد رؤوف وإنتاج ياسر حسانين وإخراج هشام ممدوح.