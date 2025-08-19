لليوم الثاني على التوالي.. القرعة العلنية رقم 17 و18 بمدينة العبور الجديدة

في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تتواصل الجهود المكثفة لتقنين أوضاع الأراضي بمدينة العبور الجديدة وذلك بهدف ترسيخ حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار العقاري بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية العمرانية المستدامة.

وتحت إشراف الدكتور المهندس وليد عباس النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية

وبرئاسة المهندس أمين حسن غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية التجارية

حيث شهدت مدينة العبور الجديدة اليوم الثلاثاء فعاليات القرعة العلنية اليدوية السابعة عشر و الثمانية عشر لتسكين المواطنين الذين سددوا مقدمات الأراضي وتم توفيق أوضاعهم حتى تاريخ 31 يوليو 2025 وذلك في نطاق جمعية القادسية و الأمل و الكيلو 48 سابقًا.

أقيمت فعاليات القرعة في مقر جهاز المدينة بحضور عدد من قيادات الهيئة و جهاز المدينة برئاسة الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس الجهاز الذي استقبل كلًا من

إيهاب حسن المراكبي مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية

و المستشار محمد الصيفي ممثل مجلس الدولة

و المهندسة عزة رمضان رئيس الإدارة المركزية بقطاع الشئون العقارية و التجارية إلى جانب لفيف من المسؤولين العاملين بالقطاع العقاري.

وتضمنت القرعة تخصيص أراضٍ سكنية بمساحات متنوعة ( 209م ،276م ،350م ،400م ،450م ،500م2) في خطوة تعكس التزام الهيئة بتحقيق العدالة والشفافية في توزيع الأراضي وتلبية احتياجات المواطنين من السكن الملائم.

وفي كلمته الافتتاحية أوضح رئيس الجهاز أن هذه الخطوة جاءت بعد عمل دؤوب لفحص وتدقيق بيانات المستحقين لضمان شمولية التوزيع وعدالته مشيرًا إلى أن هذه القرعة تمثل جزءًا من جهود الدولة لتوفير فرص تملك الأراضي ضمن خطط التنمية الشاملة وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين.



وأضاف أن الهيئة تعمل بالتوازي على استكمال مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق لضمان جاهزية الأراضي للتسليم الفوري مؤكدًا أن الجهاز لا يدخر جهدًا في سبيل الاستجابة لتطلعات المواطنين وتحقيق رضاهم.



وشهدت القرعة حضورًا لافتًا من المواطنين الذين تابعوا السحب العلني وسط أجواء من الفرحة والتفاؤل حيث تسلموا إخطارات التخصيص فور انتهاء الإجراءات. وأشاد عدد من الحضور بمستوى التنظيم والشفافية في الحدث معربين عن ثقتهم في أداء الهيئة وحرصها على مصالحهم.



وخلال اللقاء استمع رئيس الجهاز إلى استفسارات المواطنين وأكد التزام الجهاز باستمرار تقديم الدعم وتيسير الإجراءات مع العمل على تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان والبنية التحتية في مختلف المناطق.



في الختام أكد ممثلو الهيئة أن هذه القرعة تُعد انطلاقة أولى ضمن مجموعة من المبادرات القادمة التي تستهدف توفير أراضٍ سكنية وتجارية مخططة ومستدامة بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز فرص التملك العادل وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة على مستوى الجمهورية..