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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إخلاء عمارتين عقب اشتعال النيران.. الصور الأولى لحريق جمصة

حريق جمصه
حريق جمصه

أخلت قوات أمن الدقهلية عمارتين مجاورتين لحريق جمصة، حيث امتد الحريق لإحداهما ومطعم ومحلات أخرى خوفا على أرواح المواطنين، كما تمت السيطرة على  الحريق قبل امتداده لأخرى بالمنطقة.

وأكد مصدر طبى بصحة الدقهلية أن ٧ أشخاص خرجوا من مستشفى جمصة عقب تحسن  حالتهم، حيث أصييوا باختناق عقب نشوب حريق هائل باحد المعارض الخاصه بالأحذية بالدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق كبير بمعرض " البيت العصري" بمنطقة السوق بمنطقة آمون بمصيف جمصة محافظة الدقهلية. 

 انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة وسيارات الإسعاف والقيادات التنفيذية بمجلس مدينة جمصة الي موقع الحريق  كما أصيب 21 شخصا بحروق وتم نقلهم للمستشفى،  وبالفحص تبين اشتغال النيران بمحتويات المعرض بالكامل.

وامتدت النيران لعقار بالمنطقة المعرض وامتدت ليعض المحلات المجاورة،  وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

وتبين أن سبب  النيران نتيجة التوصيلات الكهربائية  بالمعرض  وتسبب في اشتعال النيران وامتدادها للاخرى المحلات وحرر محضر بالواقعة.

 

 
 

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