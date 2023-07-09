هاني حتحوت: الأهلي يتواصل مجددًا مع الكرتي.. ورمضان صبحي ينتظر عروض احتراف جديدة

كشف الإعلامي هاني حتحوت، آخر مستجدات وليد الكرتي ورمضان صبحي، ثنائي بيراميدز، وموقفهم امن الاستمرار مع النادي السماوي..

وقال حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، :" الأهلي تواصل مع وكيل أعمال المغربي وليد الكرتي للاستفسار عن موقفه، لكن اللاعب أخبرهم أنه مستمر مع الفريق في الموسم القادم بشكل طبيعي، وفي الأغلب سيتم تفعيل بند تجديد العقد لمدة عام جديد".

وحول رمضان صبحي كشف: "تلقى رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز 3 عروض من الخليج خلال الفترة الماضية للإنتقال لهم في فترة الانتقالات الصيفيفة المقبلة بعد أن قرر اللاعب مغادرة مصر والعودة للإحتراف مره أخرى ، فيما ينتظر اللاعب خلال الايام القادمة عرضين من الدوري التركي".