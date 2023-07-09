الاتحاد السكندري يفاوض حسام البدري لتدريب الفريق

أكد أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق، أن الاتحاد السكندري يفاوض حسام البدري لتولي المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.



قال دويدار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الاتحاد السكندري في مفاوضات جادة مع حسام البدري وهذه معلوماتي المؤكدة".



وكان حسام البدري أكد أن عقده مع الصفاقسي التونسي ينتهي بنهاية البطولة العربية.

الزمالك يفوز علي فيوتشر

قلب الزمالك الطاولة على فيوتشر وحول تأخره بهدفين إلى الفوز بثلاثية ، في المباراة التى أقيمت على ستاد السلام، ضمن الجولة الـ33 من الدوري المصري.

وافتتح فيوتشر التهديف؛ بعد تسديدة قوية من ناصر ماهر، لتسقط من يد صبحي، وتسكن شباكه على الفور، وذلك في الدقيقة 4 من المباراة.

وأضاف أحمد عاطف الهدف الثاني من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء بعد توغل أكثر من رائع في الدقيقة 25.

وسجل زيزو هدف التقليص من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 45.

وأدرك الزمالك هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة ناصر منسى من داخل منطقة الجزاء.

وسجل زيزو هدف الثالث من تسديدة متقنة بعد تنفيذ ركلة حرة مباشر من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 55.

وبهذا الفوز يقفز الزمالك إلى المرتبة الثالثة برصيد 59 نقطة، ويتراجع فيوتشر إلى المركز الرابع برصيد 58 نقطة.