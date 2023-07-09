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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

غرامة على تناول الآيس كريم في الشواطئ تثير الجدل بإيطاليا

ايطاليا
ايطاليا

تتجه الدول السياحية إلى فرض قوانين جديدة تتناسب مع البيئة حفاظا على الشواطئ، بينما يبدو بعضها غريبا للسياح، يأتي في مقدمتها ما فرضتها ايطاليا على شواطئها.

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وبحسب ما رود في وكالة الأنباء الفرنسية، يواجه السياح غرامة قدرها 500 دولار لخرقهم قائمة جديدة لقواعد آداب السلوك على شواطئ إيطاليا، تشمل تناول الآيس كريم والشطائر.


وصُدم سكان وسياح سانت أنتيوكو، وهي بلدة تقع على جزيرة تحمل الاسم نفسه في جنوب سردينيا، من قائمة تضم 23 نشاطا محظورا على الشاطئ.

وتشمل القائمة ممارسة الرياضة واستخدام الحجارة لتثبيت مظلة الشمس وتناول أي نوع من الطعام، وحظر إقامة الخيام أو المظلات.

وانتقد السكان ووسائل الإعلام في المدينة القيود، التي وضعها إجنازيو لوتشي، رئيس بلدية سانت أنتيوكو، خاصة أن البلدة وجهة شهيرة للسياح الأجانب والإيطاليين.

الشواطئ إيطاليا السياحية

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