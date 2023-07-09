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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين: التعاون مع الجامعات لتدريب ‏الطلاب للاندماج ‏في سوق العمل بعد التخرج

صدى البلد

‏ أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ‏‏أن العلم والتدريب هما الطريقة المُثلى وأساس تقدم الأمم، وأشار خلال تكريمه للطلبة المتدربين وكذلك منسقي البرامج التدريبية من قطاعات ‏الوزارة والجهات التابعة، والتي شملت تدريب الطلاب بالوزارة والجهات التابعة لها من كلية التجارة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل طبقًا ‏للبروتكول الموقع بين الوزارة وقطاع خدمة المجتمع وتنمية الطلاب بكلية ‏التجارة جامعة ‏القاهرة وجامعة المستقبل أن مفهوم التعاون بين الجامعات والجهات التنفيذية هو ‏أمر جيد ولابد من دعمه، مؤكدًا أن المعارف والعلوم والمعلومات بالجامعات مهمة ‏وأساسية ‏لكنها يجب أن تطبق على الواقع الفعلي أيضًا.

 

وأضاف ‏الدكتور علي ‏المصيلحي وزير التموين أن الوزارة دعمت التدريب العملي للطلاب لتعريفهم بما تم من إنجاز وما يتم في كل قطاعات ‏الوزارة من ‏خلال عدد من المحاضرات لفريق التدريب من خلال المختصين ‏بالوزارة ‏سواء بالشركة القابضة للصناعات الغذائية او بالشركة القابضة ‏للصوامع والتخزين او مصلحة دمغ ‏المصوغات والموازين او جهاز تنمية التجارة ‏الداخلية وقطاع التخطيط ‏بالوزارة وجهاز حماية المستهلك وكذلك هيئة السلع ‏التموينية لإكساب الطلاب خبرات متعددة ‏وتعريفهم بالمشروعات التي تمت على ‏الأرض وما يتم تنفيذه الآن.‏ 

 

وخلال كلمته أيضًا أكد الدكتور على ‏المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدراسة والتطبيقات العملية هي من تؤهل ‏الطالب المتخرج للاندماج بسوق العمل، مشيرًا إلى أن وضع الدراسات هي ‏الأساس الكامل لوضع الخطط كما حدث فى توجيهات الرئيس عبد ‏الفتاح السيسي بتكوين مخزون استراتيجي من السلع والذى مكن الدولة من ‏تجاوز الكثير من الأزمات التي مر بها العالم فى السنوات الماضية كان آخرها الحرب الروسية الأوكرانية.

 

 مشيرًا إلى أن الرئيس خطط بنظرة مستقبلية للمشروعات بالدولة كالمشروع القومي للصوامع وكذلك المناطق اللوجستية وحياة كريمة ‏ومشروع جمعيتي والكثير من المشروعات القومية الأخرى.

 

‏ من جهته أكد العميد خالد شرف مساعد وزير التموين لشئون التخطيط ‏والمالية والإدارية أن ‏البروتوكول الموقع بين الوزارة وكلية التجارة جامعة القاهرة قد تم ‏توقيعه عام ‏‏2018 وتم بمقتضاه تدريب عدد من الطلاب بالجامعة عام ‏‏2018 ومجموعتين ‏في أغسطس و سبتمبر عام 2019 ، و تدريب طلاب ‏الفرقة الرابعة للعام ‏الجامعي 2018-2019 بالبرنامج المشترك مع جامعه ‏ولاية ‏جورجيا بكلية التجارة جامعة القاهرة، وأيضا تدريب مجموعتين من طلاب ‏كليه ‏الاقتصاد والعلوم السياسية عام 2017 ، وأضاف أنه يتم إتاحة الفرصة ‏لتدريب فى شكل مجموعات وأشار إلى أن توجيهات الدكتور على المصيلحى كانت بتخصيص مجموعات تدريب كبيرة للطلاب وبكل قطاعات الوزارة لتعريفهم بالإنجازات التي تمت على الأرض وتأهيلهم لسوق العمل من خلال المشاركة فى المحاضرات وتفقد الواقع على الأرض مباشرًا وأضاف مساعد الوزير أن الوزارة لا تألوا جهدا فى تدريب الطلاب وتسهل لهم الحصول على المعلومات اللازمة للأمر.

 

ومن جهته قال الدكتور جمال شحاتة، عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة أن تكريم الطلاب اليوم يأتي تتويجا للبروتوكول الموقع بين الوزارة والكلية لتدريب طلاب الكلية عمليًا من خلال زيارة المواقع بكل قطاعات الوزارة وأشار إلى أنه من المقرر الإعلان عن دفعة التدريب الجديدة، مقدمًا الشكر للوزير وقيادات الوزارة علي الجهود المبذولة في مجال تحقيق الأمن الغذائي ومجال التجارة الداخلية وكان لذلك انعكاس هام علي البرامج التدريبية التي حصل عليها الطلاب والطالبات.

علي المصيلحي وزير التموين تدريب الطلاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية الشركة القابضة للصوامع والتخزين مصلحة دمغ ‏المصوغات والموازين

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