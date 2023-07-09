بروتوكول تعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة و"المقاولون العرب"

شهد المقر الرئيسي لشركة المقاولون العرب ، توقيع بروتوكول تعاون موسع بين جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة برئاسة د يسري الشرقاوي و المقاولون العرب برئاسة المهندس أحمد العصار .

حضر مراسم توقيع العقد المهندس حسام الريفي التائب الأول لرئيس مجلس إدارة المقاولون العرب والمهندس احمد العدلاني عضو مجلس الادارة للمقاولون العرب الذي وقع نيابة عن رئيس مجلس الادارة.

كما حضر المراسم قيادات قطاع تطوير الاعمال بشركة المقاولون العرب وقطاع العلاقات العامة وقيادات الجمعية من اعضاء مجلس ادارة جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة ، ورؤساء اللجان.

في بداية اللقاء تحدث د يسري الشرقاوي مثنياً علي الخطوات الجادة التي تتنهجها شركة المقاولون العرب والتي لمسنا جزء منها في التوجه الاستراتيجي الحثيث نحو التركيز علي العمل في العمق الأفريقي في كافة القطاعات بمنتهي القوة التي يعمل عليها قطاع المقاولات الرئيسي و لمسنا ذلك من توجهات دولة رئيس الوزراء المصري لفيادات الشركة في مهمتهم الجديدة.

وأعرب الشرقاوي عن تقديره واحترامه وفخره هو وكل مصري لتاريخ المقاولون العرب ، الذي نجده امامنا في كل شبر في القارة محققا انجازات نحتاج مضاعفتها بتضافر جهودنا معاً في المرحلة المقبلة الجادة ، واننا نزداد تشريفا بعضوية المقاولون العرب للجمعية حيث اننا نعمل الي توسيع الشراكات في القطاعات التجارية والاستثمار الرياضي والسياحه الصحية وكلها مقومات يمتلكها ايضا قطاعات داخل المقاولون العرب وقادرون علي التعاون فيها باحترافية واهداف جيدة

وأعرب المهندس حسام الريفي النائب الاول لرئيس مجلس ادارة المقاولون العرب عن ترحيبه لجمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة وعن امتنانه للدور الذي توديه الجمعية وتخطو في القارة خطوات ثابتة ، وانه يأمل في ان يخرج هذا التعاون باستراتيجية واضحة الاهداف والمبادرات والانشطة قابلة للتطبيق الفوري وان مجلس ادارة المقاولون العرب سيتولي تذليل كافة الصعاب والتحديات من اجل نجاح العمل المشترك حتي نستفيد جميعا من تضافر جهود الكيانات المصرية وان الايمان بدور تكامل المجتمع المدني مع القطاع الخاص هو التوجه القادم للتحركات الاقتصادية الفاعلية.

شمل اللقاء مراسم توقيع البروتوكول الذي وقعه من جانب الجمعية د يسري الشرقاوي رئيس الجمعية و من المقاولون العرب المهندس احمد العدلاني عضو مجلس الادارة ، موقعا بالانابة عن المهندس احمد العصار رئيس مجلس الادارة للمقاولون العرب ، شملت بنود اتفاقية التعاون ، نقاط عديدة اهمها تنسيق العمل وتوجيد الجهد المشترك بين مكاتب المقاولون العرب في القارة وممثلي الجمعية في القارة ، كذلك استحداث برامج جديدة ومبادرات من شأنها توسيع تصدير مستلزمات مواد البناء والقطاعات المكملة للاسواق الافريقية عبر اليات وانظمة جديدة وحديثة سوف يعلن عن تفاصيلها قريبا فور اعتماد الخطة الاستراتيجية للعمل المشترك بين الجانبين ، كذا التعاون في كافة قطاعات الاعمال والانشطة الاقتصادية والاستثمارية المختلفة اضافة لقطاع التشييد والبناء ، كذا التعاون في تبادل المعلومات وقواعد البيانات التي تخدم تكثيف النشاط في القارة وتوفير الفرص الحقيقية لشركة المقاولون العرب بما فيها التواصل مع صناديق الاستثمار الخاصة في القارة وكافة جهات التمويل الداعمة للعمل والتوسع والاستثمار في القارة وربطها بالمشروعات التي ستتحرك المقاولون العرب لتنفيذها .، كما شملت الاتفاقية تنسيق وتوحيد الجهود في ملف التسويق والترويج وما يستلزم ذلك من فاعليات وادوات ومحتوي ومواد تسويقية من شأنها المساهمة في تحقيق المطلوب بالشكل الامثل







