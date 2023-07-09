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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات أستون مارتن DB12 الرياضية | صور

أستون مارتن DB12
أستون مارتن DB12 الكوبية

كشفت شركة السيارات أستون مارتن عن أيقونتها الجديدة أستون مارتن DB12 ، وهي سيارة  سوبر رياضية جديدة مقدمة من قبل الشركة البريطانية، بالإضافة إلي أن سيارة DB12 الجديدة هي خليفة سيارة  أستون مارتن DB11، وتنتمي الي فئة السيارات الكوبيه .

سيارة أستون مارتن DB12

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محرك أستون مارتن DB12

أستون مارتن DB12 الكوبيه

تستمد السيارة البريطانية الجديدة الكوبيه أستون مارتن DB12  قوتها من محرك 8 سلندر سعة 4000 سي سي ، وتنتج DB12 قوة 500 حصان، وتخرج عزم دوران 800 نيوتن/متر.

سيارة أستون مارتن DB12 الكوبيه

بجانب تلك القوة تتسارع سيارة أستون مارتن DB12  الكوبيه من وضع السكون وصولا الي سرعة 100 كم/ساعة في 3.6 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 325 كم/ساعة .

أستون مارتن DB12 الكوبيه

علاوة علي ذلك كشفت أستون مارتن عن خططها المستقبلية لـ طرح سيارة كابريو من أيقونتها DB12 السوبر رياضية في عام 2024.

سعر أستون مارتن DB12

سيارة أستون مارتن DB12 الكوبيه

ستطرح شركة  أستون مارتن سياراتها الجديدة بالأسواق بسعر يصل الي 225 ألف يورو .

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