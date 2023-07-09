الصمت الأطول في التاريخ.. لماذا أصيبت ابنة فيكتور هوجو بالجنون؟

لطالما كان لخذلان الحب قصص مؤلمة وجراح نفسية تعيش للأبد، وهذا ما حدث مع أديل هوجو ابنة الأديب الفرنسي فيكتور هوجو التي أصابها الجنون وظلت صامتة حتى وفاتها.

أديل فيكتور هوجو

كانت منذ الطفولة تمتاز الحساسية والرقة، تنضح بالطاقة فهي تتحرك وتعزف وترقص وتحب الحياة .

وفي عام 1863 تعرفت على ضابط انجليزي اسمه الملازم البرت بينسون التقت به في غيرنسي أحبته ووقعت فى غرامه لدرجة الجنون و لكنه لم يكن يبادلها ذات المشاعر ...و عندما رفضت عائلتها وخصوصا والدها الروائي " فيكتور " ارتباطه بها انسحب من حياتها و سافر إلى مدينة بربادوس في البحر الكاريبي فى مهمة عسكرية.

لم تتحمل إديل فراقه عنها فانتحلت اسم قريبتها وسافرت خلفه تبحث عنه وأقامت فى فندق متواضع تعيش على ما ترسله لها عائلتها من أموال.

قابلت إديل حبيبها ألبرت فاستغلها أبشع استغلال وعاش عالة عليها ينفق من مالها طوال سنوات، ثم هجرها بلا أصدقاء وبلا مال وسخر منها وأهانها، أخذت ترسل له الرسائل ولم يرد عليها.

أصابها نوع من الجنون و اليأس و الاضطراب، فتركت الفندق وأخذت تهيم على وجهها فى الشوارع والطرقات بملابسها الرثة وأصبحت مختلة عقليا وهدفا لسخرية الأطفال ظلت على هذا الحال ثلاث سنوات لا تعلم من هي ولا تعرف عنوانها، ثم تقدمت من أحد رجال الشرطة في أحد مناطق مدينة نيويورك، وخاطبته بلغة أجنبية، فحاول بعض المارة تقديم المساعدة لها، لكن الفتاة كانت تعاني من فقدان للذاكرة، وقد ساهمت إحدى الجمعيات الخيرية الفرنسية في مساعدتها على استعادة عافيتها، وبعد التحقق من هويتها عرفوها بانّها "أديل هوغو" ابنة أبرز أدباء فرنسا في الحقبة الرومانسية الأديب والشاعر الكبير"فيكتور هوغو" صاحب رواية البؤساء الذائعة الصيت.

وفاة أديل فيكتور هوجو

عاشت باقى حياتها صامتة لا تتحدث ولا تملك من أمرها شيئا حتى ماتت في 12 ابريل 1915 ضحية حب وصل لدرجة الجنون.