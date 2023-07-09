صدر حديثًا.. رواية "فراش أبيض" لـ محسن يونس

صدر حديثًا عن دار المحرر الأدبي للنشر، أحدث روايات الروائى محسن يونس "فراش أبيض.. فانتازيا نحت تمثال".

والرواية تدور تدور أحداثها حول كل ما فى حياتنا من معطى فى حياتنا حينما نحوله بأنفسنا إلى تمثال أصم صلد، وتتجمد عند هذا أية علاقة إيجابية بينك وبين هذا التمثال، فلا تستطيع أن يكون بينك وبين الجمود إلا جمود يماثله، وإلا كان التحطيم هو السبيل الوحيد إما لك أو للتمثال.

محسن يونس، روائي وقاص وكاتب أطفال مصري صدرت له العديد من الأعمال الأدبية هي الأمثال – مجموعة قصصية 1980 – طبعة خاصة ومحدودة، الكلام هنا للمساكين 1989 قصص قصيرة – دار الغد – القاهرة، الأمثال في الكلام تضيء 1992 قصص قصيرة – الهيئة العامة للثقافة – سلسلة أصوات أدبية، يوم للفرح 1992 – الهيئة العامة للكتاب 1992 – سلسلة قصص عربية، حلواني عزيز الحلو 1998 رواية – الهيئة العامة للثقافة – سلسلة أصوات أدبية، بيت الخلفة 2004 ( تعديدة روائـــية في أدوار ( رواية ) – الهيئة العامة لقصور الثقافة – القاهرة، سيرة جزيرة تدعى ديامو 2008 ( رواية ) دار فكرة للطباعة والتوزيع – القاهرة، حكاية عن الألفة 2009 ( رواية ) دار فكرة للطباعة والنشر – القاهرة، ما تبقى من بدايات بعيدة ( رواية ) 2012 – الهيئة العامة لقصور الثقافة، حرامي الحلة ( رواية ) 2012 – دار الأدهم للطباعة والنشر – القاهرة، الملك الوجه ( رواية ) 2013 – دار الأدهم للطباعة والنشر – القاهرة، خرائط التماسيح ( رواية ) 2015 – مركز الأهرام للطباعة والنشر – القاهرة، حسن السماع وطيب المقام ( قصص ) 2017– إبداعات قصصية – الهيئة العامة للكتاب – القاهرة، منام الظل ( رواية ) 2017 – دار بتانة للطباعة والنشر – القاهرة، منطق الزهر – ( رواية ) – دار خطوط وظلال – الأردن – 2020، 40 ألف كلمة – ( رواية ) - دار الأدهم – القاهرة 2021، وغيرها.