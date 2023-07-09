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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

خطورة الإرهاب ودور الشباب في البناء على طاولة النقاش بثقافة الجيزة

صدى البلد

شهدت المواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة الجيزة، أمس السبت، عددا من الغعاليات الثقافية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، والتي تنوعت في محتواها وموضوعاتها، حيث عقد نادي أدب بيت ثقافة الصف محاضرة  تحت عنوان "معا ضد الإرهاب" كشف خلالها عصام قرني، أساليب الإرهاب وأنواعه المختلفة، وأهمية النهوض بالتعليم لحماية الأجيال من الشعارات البراقة للمتطرفين، كما أكد "قرني" على وحدة أبناء الوطن من أجل التصدي للإرهاب ودفع جهود التنمية، وأن المصريين لن يفرقهم دين أو عقيدة بل تجمعهم المواطنة، ويواجهون معا الإرهاب والتطرف وكل أشكال الكراهية ويعملون معا لرفعة هذا الوطن.

في السياق، ناقش بيت ثقافة طموه خطورة الإرهاب على استقرار وأمن المجتمع، خلال المحاضرة الثقافية التي قدمها أحمد عبد العليم،  مشيرا إلى أهمية الدور التعليمى والتربوى والتنشئة السليمة لبناء الشخصية السوية المتوازنة فكريا، وعلى صعيد متصل، أدارت حسن محمد بمكتبة الصف حوارا ثقافيا حول كيفية الاستثمار فى الثروة البشرية، ودعم وتمكين الشباب في الجمهورية الجديدة، كما أوضح اهتمام الدولة المصرية بمجالات تمكين الشباب على الأصعدة الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية كافة.

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واستكمالا للفعاليات التي يقدمها فرع ثقافة الجيزة برئاسة د. نهى نبيل، بإشراف اقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي، قدمت مكتبة الأقواز محاضرة ثقافية بعنوان "دور الشباب في بناء المجتمع"،  تحدث خلالها رجب عمارة متناولا الأدوار المختلفة التي يقوم بها الشباب للمساهمة في تقدم مجتمعه، والدفاع عن القضايا العامة فيه، وكذلك دورهم الفاعل في صناعة القرارات لدفع مسيرة التنمية والبناء نحو مستقبل أفضل.

وبالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي بالجيزة،  استضافت مكتبة البحر الأعظم محاضرة توعوية،  تناولت خلالها شيماء كمال مسؤول التوعية بشركة المياه، أهمية ترشيد استهلاك المياه مع شرح مراحل تنقية مياه الشرب،  كما أدارت جاكلين عزمي مسابقة ثقافية عن مصادر المياه في مصر، ونهر النيل ومنابعه وكيفية الحفاظ عليه،  بجانب عرض فيلم تسجيلي عن موارد المياه، مع ورشة رسم وتلوين للتعبير عن كيفية الحفاظ على كل قطرة ماء، بمشاركة محمد حمدي.

كما عقدت المكتبة محاضرة تثقيفية بعنوان "في بيتنا مراهق" ألقتها د. حنان مصطفى، متناولة كيفية التعامل مع المراهق فيما يخص أسباب أزمة الهوية، التي تتمثل في شعور المراهق بنبذه أو استبعاده من قِبل الآخرين، ضعف الروابط الأسرية بين المراهق ووالديه، وكثرة المشاكل بين الأبوين، كما أوضحت "مصطفى" بعض الأعراض التي تظهر على المراهق وقد تدل على أنه يعاني في الغالب من أزمة الهوية، ومنها: ضعف أو فشل في الأداء الأكاديمي،  انحلال في السلوك والأخلاقيات، تدني احترام وتقدير الذات، التصرف مع الآخرين بهجومية،  بجانب ورشة  حكى بعنوان "احترام كبار السن" نفذتها ناهد عبد اللطيف.

من جانب آخر،  نفذ الفرع ورشة مع رواد نادي نقابة المهندسين تضمنت مجموعة ورش للفنون التشكيلية، منها رسم زخرفي علي ورق الجرايد، وتشكيل بورق  الأوريجامي، وورشة طباعة بالبصمة، بإشراف د. أماني الشيخ، كما قدم  بيت ثقافة كرداسة ورشة أشغال يدوية لإعادة تدوير خافض اللسان، قدمتها نسرين رفعت، وأقامت مكتبة إمبابة ورشة فنون تشكيلية مع رواد مركز شباب ميت عقبة، لتعليم أساسيات الرسم والتلوين،  بمشاركة خالد حنفي، وكذلك قدمت إيمان  ناجي ورشة فنون تشكيلية لعمل معلقة حائطية.

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