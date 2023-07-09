عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مجمع اللغة العربية يصدر الجزء الـ 16 من المعجم الكبير حرف الضاد

صدى البلد

أطلق مجمع اللغة العربية إصداره الجديد "حرف الضاد-المعجم الكبير-الطبعة الأولى-2023م"، ويقول  الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ، رئيس المجمع، في تصديره لحرف الضاد من المعجم الكبير إن مجمع اللغة العربية ليس ببعيد عن الطفرة التكنولوجية الحديثة التي طوَّرت في وسائل البحث اللغوي، وغيَّرت من أساليب التحرير المعجمي المعتادة؛ إذ أصبحت المدوَّنات اللغوية والموسوعات الإلكترونية والمنصات الحاسوبية التي استوعبت مئات من أمهات الكتب، وآلافًا من النصوص العربية قديمها وحديثها، فضلًا عن اشتمالها على المعاجم وكتب اللغة والنوادر وغيرها- أداةً طيّعَةً في يد الباحثين والمحررين المعجميين، الأمر الذي جعل عملية التحرير المعجمي أكثر دقة وأسرع إنجازًا من ذي قبل؛ ولذا زادت حصيلة المنجز من المعجم الكبير في المرحلة الأولى من مراحل هذا السِّفْر اللغوي الموسوعيّ".

txt

مازال مستخدما حتى اليوم .. لماذا ابتكر ألفريد بينيه اختبار الذكاء

txt

"ثورة يونيو صفحة جديدة من تاريخ المصريين" في ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة

وتأتي المرحلة الثانية من مراحل العمل في هذا السِّفْر، وهي تلك التي تعكف فيها لجان المعجم الخمس على المواد اللغوية المُسْتَقاة من المعاجم القديمة والحديثة، ومن النصوص الشعرية والنثرية وغيرها -وفقَ المنهج المُتَّبع في صناعة هذا المعجم- يُدَقِّقون النّظر فيها، يضيفون إليها ما جَدَّ استعماله من ألفاظ وتعبيرات ومسكوكات لغوية، ومصطلحات شاعت في مختلف العلوم والفنون؛ ويَضعون في حُسْبانهم قرارات مجمع اللغة العربية في توسيع دائرة القياس اللغوي، والاشتقاق، والمعرب، والدخيل، والأخذ بما أقرّه المجمع من ألفاظ الحضارة المعاصرة؛ تلبية لحاجة القارئ المعاصر.

وتعكف لجان التنسيق على توحيد أسلوب الصياغة المعجمية، وطرائق شرح المعنى، إضافة إلى تدقيق ما استقرت عليه لجان المعجم في مرحلتيه السابقتين؛ زيادة في التأكد والوَثاقَةِ من ضبط الصيغ، والأوزان، والجموع، والمداخل الفرعية ونحو ذلك؛ ليأخذ المعجم بعد ذلك طريقه إلى المطبعة، ومنها إلى يد القراء.

وعلى هذا النسق أُنْجِزت الأجزاء السابقة من هذا المعجم، وجرى العمل بالآلية نفسها في هذا الجزء الذي نقدمه الآن لقراء العربية وباحثيها، الجزء السادس عشر (حرف الضاد) من المعجم الكبير، وهو جهد مخلص قدَّمه أعضاء لجان المعجم الكبير وخبراؤه وباحثوه، وشاركهم فيه أعضاء مجلس المجمع والمؤتمر بالمناقشة والتمحيص، فإليهم جميعًا يعود هذا الفضل في إخراج هذا الجزء وما سيعقبه من أجزاء أخرى تصدر قريبًا؛ خدمة للغة العربية وتراثها الخالد.

مجمع تاريخ المصريين مجمع اللغة العربية مجمع اللغة لغة العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وصولها 130 جنيها.. تراجع مفاجئ في أسعار البيض وهذا ثمن الكرتونة الآن

جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن طرد محمود صابر أمام المغرب

هبوط غير مسبوق للأسمنت والحديد يتراجع.. ماذا يحدث بأسعار مواد البناء؟

بوست من شوبير بعد تقدم فيوتشر على الزمالك

لاعب الزمالك السابق: أين مبادئ وقيم الأهلي من التعاقد مع إمام عاشور؟

عباس شراقي يكشف 7 مغالطات في تصريحات إثيوبيا عن سد النهضة

تعليق نارى من ميدو على فيديو رقص محمد صلاح مع أحمد سعد

سبب تأخر الأهلي في الإعلان عن صفقة إمام عاشور

ترشيحاتنا

«التعليم» تتابع وصول أوراق أسئلة الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس للجان الثانوية العامة

يسري الشرقاوي: قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية للشركات الحكومية يوفر تنافسية عادلة.. فيديو

بقوة 435 حصانا.. إم جي تقدم نسختها الجديدة «MG4 XPower».. اعرف سعرها

شقيق شاب توفي أثناء صلاة العشاء: دعا الله بحسن الخاتمة فاستجاب له.. فيديو

سعر الدولار في البنوك اليوم 9-7-2023

هاني حتحوت: الأهلي يتواصل مجددًا مع الكرتي.. ورمضان صبحي ينتظر عروض احتراف جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحسين الدورة الدموية والأداء.. فوائد غير متوقعة لـ البطيخ الأصفر والأحمر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من عين الجمل ؟

ثقافة أسيوط تحتفل بثورة 30 يونيو| صور

بملابس متشابهة.. زوجة محمد رمضان تخطف الأنظار برفقته من اليونان

فيديو

عمل حاجة مقرفة لما النور قطع.. إيمان العاصي تكشف تفاصيل اعتداء جارها عليها

فيديو فاجأ الجميع |عروسة لبست بدلة رقص شفافة وقلعت فستانها فى فرحها

للأغنياء.. حكاية جزيرة يونانية جمعت محمد صلاح واحمد سعد وساويرس ومحمد رمضان|فيديوجراف

الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ