بوساطة روسية.. مفاوضات بين إسرائيل وإيران لإطلاق سراح المختطفة في العراق

أفادت تقارير في صحيفة عبرية، اليوم الأحد، بأن مفاوضات جارية بين إيران وإسرائيل بوساطة روسية بخصوص صفقة تبادل أسرى ستؤدي إلى الإفراج عن الإسرائيلية من أصل روسي إليزابيث زوركوف المخطوفة في العراق.

وقالت التقارير إنه في المقابل تطالب إيران بإطلاق سراح الأسير الإيراني يوسف شهبازي، الذي أسرته إسرائيل لمحاولته تنفيذ عمليات ضد إسرائيليين في قبرص.

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوضي، قد قال الأسبوع الماضي، إن الحكومة العراقية فتحت تحقيقا رسميا في اختطاف الإسرائيلية زوركوف.

وقال أيضا إنه "لن يكون هناك بيان رسمي حول الموضوع حتى تنتهي الحكومة من تحقيقها"، إضافة إلى ذلك ، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" مؤخرًا عن تفاصيل جديدة حول اختطاف زوركوف.

وبحسب الصحيفة، فإن زوركوف كانت قد اختطفت في نهاية شهر مارس بعد مغادرته مقهى في حي الكرادة ببغداد، وحتى الآن لم يعرف من خطفها.