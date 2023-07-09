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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس ترسم البهجة على وجوه طلبة الثانوية بالإسكندرية

طلاب الثانوية بالإسكندرية
طلاب الثانوية بالإسكندرية

أدى 56 ألفا و576 طالبا بالصف الثالث الثانوي في الإسكندرية، اليوم الأحد، امتحاني الجيولوجيا علمي علوم والتفاضل والتكامل علمي رياضة، وعلم النفس للشعبة الأدبية، وسط فرحة من الطلاب من سهولة الامتحان.

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 وأجمع طلاب الأدبي بمدرسة جمال عبدالناصر أن الامتحان كان سهلا والوقت كاف للاجابة على الأسئلة.

وقال طلاب العلمي إن امتحان الجيولوجيا عوض امتحان الفيزياء والكيمياء والوقت كان كافيا للاجابة على الاسئلة والمراجعة.

بينما أعرب طلاب علمي الرياضة عن سعادتهم لسهولة امتحان التفاضل والتكامل.

 وأجمع الطلاب أن الامتحان كان مباشرا، وكام هناك وقت كافٍ للمراجعة.

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