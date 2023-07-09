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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن يعلن موافقة هيئته البرلمانية على تعديلات قانون الاستثمار

احمد بهاء شلبي،
احمد بهاء شلبي، رئيس برلمانية حزب حماة الوطن بمجلس النواب

أعلن النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، موافقته علي مشروع القانون المقدم من الحكومة  بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وأعرب شلبي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، عن أمله في أن تساهم التعديلات الحكومية في تحسين بيئة الاستثمار المصري، مؤكدا علي أهمية وضع حزمة تشريعية متكاملة لتشجيع الاستثمار المباشر وغير المباشر.

وانتقد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، عدم حضور رئيس الهيئة العامة للاستثمار مناقشات اللجان البرلمانية لتعديلات مشروع القانون رغم أهميتها الكبيرة، والمقدمة من الحكومة.

الحكومة تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار قانون الاستثمار النائب أحمد بهاء شلبي التعديلات الحكومية

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