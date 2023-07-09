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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحقيق مع رجل أعمال دهس عاملا بالتجمع الأول

جثة
جثة

باشرت النيابة العامة التحقيق مع رجل أعمال لاتهامه بدهس عامل مسجد بالتجمع الأول، حيث قررت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة واستعجلت تحريات المباحث حول الحادث.

 

وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت صاحب سلسلة مطاعم شهيرة بعد اتهامه بدهس عامل مسجد بالتجمع الأول بسيارته الفارهة ما أدى لوفاته، حيث سلم نفسه لقسم الشرطة.

وتلقت مديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة حول وقوع حادث مروري، أسفر عن وجود جثة رجل بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة للتجمع الأول.

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، حيث عثر على جثة عامل مسجد مصابا بكسر في الجمجمة، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

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