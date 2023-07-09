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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لماذا ترفض بريطانيا المغامرة بإرسال طائرات تايفون المقاتلة لأوكرانيا

مقاتلة
مقاتلة

في مايو من هذا العام، أيد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، طلب أوكرانيا بالحصول على طائرات مقاتلة غربية من حلف شمال الأطلسي، وفق ما ذكرت أوراسيا تايمز.

كانت المملكة المتحدة في طليعة تحالف دولي لدعم أوكرانيا بالطائرات .

وأقرت أن تقوم بتدريب الطيارين الأوكرانيين وإرسال طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى كييف.

وأعلن وزير الدولة البريطاني للقوات المسلحة ، جيمس هيبي ، مؤخرًا أن 20 طيارًا أوكرانيًا سيبدأون التدريب الأساسي في المملكة المتحدة في أغسطس.

وبعد الانتهاء من هذه الجولة الأولية من التدريب ، سيسمح للطيارين الأوكرانيين بمتابعة تدريب أكثر تخصصًا لقيادة طائرات مقاتلة من طراز F-16.

وعند إعلان قرار تدريب الطيارين الأوكرانيين في مايو من هذا العام، صرح رئيس الوزراء البريطاني أنه بينما كانت بلاده مستعدة لتدريب الطيارين الأوكرانيين، لكن ليس هناك أي نية لتقديم طائرة مقاتلة من سلاح الجو الملكي (RAF).

ومع ذلك ، فشلت الحكومة البريطانية في الالتزام بتعهداتها بإرسال طائرات من طراز يوروفايتر تايفون، القتالية الخاصة بها كما كان متوقعا ، وبدلا من ذلك اختارت التجمع خلف إرسال طائرات F-16 الأمريكية الصنع لتحصل عليها.

على الرغم من المناشدات العديدة التي قدمتها القيادة الأوكرانية ، هناك شيء واحد مؤكد، وهو أن الطائرات المقاتلة البريطانية لن تتجه إلى أوكرانيا.

وفي حادثة وقعت مؤخرا ، اكتشفت السلطات الأوكرانية حطام ثماني طائرات مقاتلة بريطانية الأصل في البلاد.

وأثار ذلك تساؤلات حول كيفية وصول الطائرات البريطانية الأصل إلى أوكرانيا في المقام الأول في حين أن بريطانيا لم ترسل أي طائرة.

وعثر  المسؤولون الأوكرانيون على حطام ثماني طائرات مقاتلة بريطانية من الحرب العالمية الثانية (WW2) في مكان ما في غابة جنوب كييف.

إلى جانب الطائرات ، كانت هناك أيضًا قنبلة غير منفجرة اكتشفتها السلطات، ومعروفة من نفس الوقت، حيث كانت أوكرانيا في وقت سابق جزءًا من الاتحاد السوفيتي.

وفقًا لمسؤولين أوكرانيين ، تم نقل الطائرات من المملكة المتحدة إلى الاتحاد السوفيتي السابق لمحاربة ألمانيا النازية منذ عام 1941.

وقال أولكس شتان ، وهو طيار سابق في شركة طيران يقود عمليات التنقيب، لبي بي سي : "من النادر جدًا العثور على هذه الطائرات في أوكرانيا. إنها مهمة جدًا لتاريخ طيراننا لأنه لم يتم العثور على طائرات مستأجرة هنا من قبل ".

وقال أولكس شتان لبي بي سي، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور  على مثل هذا العدد الكبير من الطائرات المقاتلة من طراز تايفون في أوكرانيا.

وبالرغم من كل الأسلحة البريطانية التي ارسلت إلى أوكرانيا، لاتريد بريطانيا التورط بارسال طائراتها إلى روسيا ووقوعها فريسة لروسيا، بضربها لها، وأخذ حطامها، علاوة على المخاوف من استفزاز روسيا أكثر. 

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