البيوجاز.. اتحاد التأمين: مساع لإنشاء مصنع وقود حيوي لإنتاج الطاقة النظيفة

تطرق الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته هذا الأسبوع إلى "التأمين على الخيول" حيثُ تعتبر صناعة وتربية الخيول من الصناعات الفريدة من نوعها خاصة خيول السباق ذات القيمة العالية، ويتم ضخ استثمارات كبيرة في مجال تربية الخيول وسباقها، وبالتالي تعد تلك التغطية ذات أهمية بالغة بالنسبة لمربي الخيول.

كما استعرضت نشرة الاتحاد المشروعات القومية المصرية لدعم مربي الخيول ومنها:

١- إنشاء مدينة "مرابط مصر للخيول العربية"

٢-إنشاء مصنع لإنتاج الوقود الحيوي "البيوجاز" لإنتاج الطاقة النظيفة من مخلفات الخيول

التأمين على الخيول

هناك العديد من وثائق التأمين المتاحة فيما يتعلق بملكية الخيول. وأحد هذه التأمينات هو تأمين الخيول المعروف بـ Bloodstock Insurance والذي يقدم تغطية تأمينية للخيول الأصيلة في العديد من جوانب صناعة تربية الخيول بدءً من الأمهار إلى خيول السباق إلى خيول العمل. وتختلف تكلفة التأمين على الخيول باختلاف سلالة الحصان ونوعه وعمره.

التغطيات التأمينية

1. وثيقة تأمين الوفاة وجميع الأخطار

2. المسئولية القانونية تجاه الغير في حالة اتلاف ممتلكاتهم او تعريضهم للإصابة (وثيقة تأمين المسؤولية تجاه الطرف الثالث)

3. سرقة الخيول

4. اختفاء الخيول (تتضمن تلك التغطية مصاريف الإعلان عن الخيل المفقود وصرف المكافئة المالية لمن يجده)

5. رسوم الطبيب البيطري

6. تأمين الخيول أثناء النقل

7. تعرض الخيول للعجز الكلي نتيجة حادث أو نتيجة لإصابته بمرض معين



كما ذكرت النشرة بعض التغطيات الإضافية التى تتمثل فيما يلى:

• تأمين المهر المحتمل - يوفر الحماية للمهر في الرحم والتغطية متاحة حتى 30 يوماً بعد الولادة.

• تأمين المهر - تغطية للمهور من عمر 24 ساعة.

وأشارت النشرة أنه بلغت قيمة السوق العالمي للتأمين على الخيول 458.7 مليون دولار في عام 2021 ، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.6 مليار دولار بحلول عام 2031 ، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 13.7٪ في الفترة من عام 2022 إلى 2031 ، وتطرقت كذلك إلى دور التطبيقات التكنولوجية في تأمين الخيول – نموذج جهاز VetTrue ™

تأثير جائحة كوفيد – 19 على سوق التأمين على الخيول

اتجهت غالبية شركات التأمين على الخيول إلى التحول الرقمي لتقديم خدمات أفضل لعملائهم ومعالجة التأثير السلبي على الصناعة. علاوة على ذلك، أدت الزيادة في المبادرات الحكومية والزيادة في معدلات الشركات التي اتجهت إلى التحول الرقمي إلى الحد من التأثير السلبي للوباء على صناعة التأمين على الخيول.

رأى الاتحاد

تمتلك مصر ريادة في مجال تربية الخيول العربية الأصيلة منذ 200 عام، حيث تملك أكبر مزارع تلك الأحصنة خاصة في الشرق الأوسط، وانطلاقاً من سعى الاتحاد المصري للتأمين دائماً إلى دعم وتطوير سوق التأمين المصري وذلك بمحاولة إطلاع السوق على المستجدات العالمية والاتجاهات العالمية الحديثة فيما يتعلق بالمنتجات التأمينية هذا بالإضافة الي الدور الذي يقوم به الاتحاد المصري للتأمين في زيادة الوعي التأميني للعاملين بهذا القطاع وتشجيعهم نحو سلوك نفس المنهج العالمي في عملية الابتكار وتقديم التغطيات التأمينية المصممة خصيصا للعملاء.

وقد قام الاتحاد بتأسيس اللجنة العامة للتأمينات الزراعية بالاتحاد عام 2019 والتي انضم لها عدد كبير من ممثلي شركات التأمين بالسوق المصري لمناقشة مستجدات السوق ودراسة التغطيات العالمية فيما يخص تأمينات المحاصيل وحيوانات المزرعة والخيول وتطبيقها على السوق المصري.