موعد عودة بعثة المنتخب الأولمبي إلى مصر بعد التأهل لأولمبياد باريس

تعود بعثة منتخب مصر الأولمبي غدا الأثنين في تمام الساعة السابعة والنصف صباحا بعد حصد فضية بطولة الأمم الأفريقية .

وخسر المنتخب الأولمبي أمام المغرب في نهائي الأمم الأفريقية بهدفين مقابل هدف ، بعد مباراة ماراثونية قدمها نجوم المنتخب رغم اللعب منقوص العدد من الدقائق الأولى لها .

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ( كاف) عن التشكيل الأفضل في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والذي شهد تواجد 4 لاعبين من المنتخب الأوليمبي.

وضم تشكيل الكاف الأفضل كلا من :حمزة علاء في مركز حراسة المرمى؛ أفضل حارس مرمى في البطولة، وحسام عبد المجيد في خط الدفاع ، وإبراهيم عادل ؛ أفصل لاعب في البطولة، وفي خط الهجوم ، أسامة فيصل.

وصعد المنتخب الأولمبي إلى أولمبياد باريس 2024، بعد وصوله للمباراة النهائية أمام المغرب.