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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد عودة بعثة المنتخب الأولمبي إلى مصر بعد التأهل لأولمبياد باريس

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

تعود بعثة منتخب مصر الأولمبي غدا الأثنين في تمام الساعة السابعة والنصف صباحا بعد حصد فضية بطولة الأمم الأفريقية .

وخسر المنتخب الأولمبي أمام المغرب في نهائي الأمم الأفريقية بهدفين مقابل هدف ، بعد مباراة ماراثونية قدمها نجوم المنتخب رغم اللعب منقوص العدد من الدقائق الأولى لها .

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ( كاف) عن التشكيل الأفضل في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والذي شهد تواجد 4 لاعبين من المنتخب الأوليمبي.

وضم تشكيل الكاف الأفضل كلا من :حمزة علاء في مركز حراسة المرمى؛ أفضل حارس مرمى في البطولة، وحسام عبد المجيد في خط الدفاع ، وإبراهيم عادل ؛ أفصل لاعب في البطولة، وفي خط الهجوم ، أسامة فيصل.

وصعد المنتخب الأولمبي إلى أولمبياد باريس 2024، بعد وصوله للمباراة النهائية أمام المغرب.

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