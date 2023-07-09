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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: رفع 630 طن مخلفات صلبة وأتربة من الشوارع والميادين

حملات نظافه
حملات نظافه

استمرت تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة والمخلفات الصلبة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها من خلال معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وبمشاركة 10 وحدات محلية وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة ورؤساء احياء شرق وغرب المدينة.

وأوضح الدكتور " أيمن مختار"، أنه تم رفع 520 طن قمامة و100طن مخلفات صلبة و10 طن اتربه من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية باشراف جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة .

من جانبه، أوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها ، أنه قد استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة ، محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة ، لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل وكذا رفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي من خلال المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق احياء شرق وغرب ومركز المنصورة" واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة المركزية بمشاركة الوحدات المحلية في كل من دكرنس ومنيه النصر وشربين وبلقاس وميت غمر والسنبلاوين وطلخا واجا وبني عبيد ونبروه.

حيث شمل العمل تكثيف النظافه العامه بشوارع الجيش والمشايه والجمهورية و محمد عبده و منطقه سندوب والمجزر و سوق ستوته و محمد فتحي والمدير و احمد الحسيني وتوشكي و حي الجامعه وأحمد ماهر وشارع جيهان و الترعه والدراسات وسعد زغلول والطريق السريع و حرم ترعه المنصوريه و النخله وبورسعيد ورفع مخلفات صلبه بحي الهدي والنور واستكمال رفع الأتربة بكافة المناطق وحول الارصفه وغسيل الارصفه وكذا رفع كفاءه النظافه وتقليم الأشجار وتهذيب الحشائش بحديقه شجره الدر وحديقه عروس النيل وحديقه الشهداء وري كافه المسطحات الخضراء بالاضافه الي زراعة 800 متر نجيل طبيعي بحدائق شارع الجيش و شارع محمد عبده وتقليم الأشجار بفناء ديوان عام المحافظه وذلك في اطار الجهود المستمرة للحفاظ علي المظهر الحضاري للمدينة عاصمة المحافظة.

وأكد المحافظ ، على المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

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حي شرق المنصورة رفع كفاءة النظافة غرب المنصورة الدكتور أيمن مختار أيمن مختار

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