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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة رفع الأثقال تصل الجزائر للمشاركة في دورة الألعاب العربية

رفع الأثقال
رفع الأثقال

وصل إلى الجزائر اليوم بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال للمشاركة في دورة الألعاب العربية الخامسة المقامة في الجزائر حاليا.


تشارك بعثة رفع الأثقال باللاعبين أمل توفيق في منافسات وزن 49 كجم ونعمة سعيد في منافسات 71 كجم وشمس أحمد  في منافسات وزن 81 كجم وشيماء خالد في منافسات +81 كجم.


وتشارك مصر في دورة الألعاب العربية المقامة في الجزائر ببعثة رمزية في رفع الأثقال وألعاب القوى.


كان في استقبال البعثة بمطار الجزائر الأستاذ محمد عبدالمقصود عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد رفع الأثقال ورئيس بعثة مصر في دورة الألعاب العربية ووفد البعثة الإدارية خالد حسن مسئول مالي ومحمد عبد العليم مسئول للتسكين ولميس غازي ومحمود حمدي مسئول فني و الدكتورة أماني عبد الفتاح طبيب.


ويتابع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية مع الأستاذ محمد عبدالمقصود كافة تفاصيل بعثة مصر والاطمئنان على توفير كافة الإمكانيات للبعثة المصرية.


وكانت بعثة ألعاب القوى قد عادت للقاهرة أمس بعد حصد خمس ميداليات ذهبية من مشاركة أربعة لاعبين حيث حققت إسراء عويس 2 ميدالية ذهب في الوثب الطويل والثلاثي وذهبية إيهاب عبدالرحمن في رمي الرمح وذهبية مصطفى الجمل في رمي المطرقة وذهبية مصطفى عمرو في دفع الجلة.

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