عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طالبت باستدعاء السفير.. خارجية البرلمان تدين حرق المصحف في السويد

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة كريم درويش، خلال اجتماعها اليوم الأحد، واقعة حرق نسخة من المصحف الشريف باستكهولم بالسويد، بحضور السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

وأوصت اللجنة، وزارة الخارجية، باستدعاء سفير مملكة السويد بالقاهرة وإبلاغه بإدانة النواب والشعب المصري بأكمله لهذا العمل الدنيئة واتخاذ ما يلزم لعدم تكراره مستقبلا.

وقال النائب كريم درويش: لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تؤكد إدانتها لقيام احد المتطرفين اليمينيين بحرق نسخة من المصحف الشريف أول أيام عيد الأضحى المبارك أمام احد مساجد استكهولم باعتباره عمل دنئ ومخز يتنافى مع التزامات الدول بالإعلان العالمى لحقوق الانسان وأخصها حرية العقيدة كما يتنافى مع الجهود الدولية واسعة النطاق لتجريم ازدراء الأديان والحض على الكراهية ونشر ثقافة التسامح والعيش المشترك والتسامح والإخوة الإنسانية.

وتابع النائب: التشدق بحرية الراى والتعبير المزعومة فى بعض الدول مقيدة باحترام حقوق الآخرين فى احترام الرموز والمقدسات الدينية وعدم السماح أو التسامح مع مرتبكى جرائم ازدراء الأديان والحض على الكراهية ".

وشدد رئيس خارجية النواب، على ضرورة ضرورة قيام البرلمانيين فى الدول التى تكررت فيها تلك الجرائم المخزية وفى مقدمتها السويد بتحمل مسئولياتهم فى إصدار التشريعات المتوافقة مع الجهود المبذولة دوليا، خاصة فى المحافل البرلمانية الدولية لمنع خطاب الكراهية والتمييز وإزدراء الأديان لمساسها الجسيم بالعلاقات بين شعوب العالم ومع مقاصد تأسيس علاقات دولية يسودها الشراكة والتعاون بين الدول والشعوب.

وطالب كريم درويش، بضرورة التزام السلطات السويدية، بمنع تكرار مثل تلك الوقائع الماسة بعقيدة أكثر من مليار مسلم حول العالم وبالشعوب والدول المؤمنة بقيم التعايش الحضارى والتسامح ومكفول للمسلمين وغيرهم بالمثل حرية مقاطعة المنتجات السويدية ردا على تلك الوقائع المتكررة.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: التجربة المصرية فى صون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تعد نموذجا عالميا فقد جرمت التشريعات المصرية ازدراء الأديان بكافة صورها بالإضافة للإجراءات التى كفلت ممارسة شعائر الأديان فى مجتمعنا المصرى الذى يتفرد بقيم التسامح والتعايش بين جميع مواطنيه فى ظل وحدته الوطنية الراسخة الملهمة عالميا".

لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصحف الشريف السويد استكهولم وزارة الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

ناقد رياضي يصدم كهربا قبل ساعات من انتهاء مهلة سداد غرامة الزمالك

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

لعزله من الزمالك.. حكم نهائى ضد مرتضى منصور

بعد عزل مرتضى منصور.. تفاصيل جديدة في انتخابات وعمومية نادي الزمالك

بيصور الستات في الحمامات.. ضبط شاب على سطح عقار بالقاهرة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

إزالة جميع التشوهات.. الولايات المتحدة والصين تواصلان الحوار رغم الخلافات

بلاعة تكشف المستور.. عقوبات رادعة تنتظر مسرب امتحان التفاضل لطلاب الثانوية العامة

مارك وابنته يشعلان السوشيال ميديا لسبب غريب.. شاهد الصورة

إصابه أهداف مدنية.. القوات الأوكرانية تشن هجوما خطيرا على بريانسك بصاروخين

تفاصيل ساعات الرعب في جمصة| بدأت بلعبة ملاهي وانتهت بحريق مروع..القصة الكاملة

رئيس الوزراء يستعرض ضوابط حوكمة إجراءات تحصيل مقابل التحسين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو لشيخ تسعيني أثناء عقد قرانه.. شاهد

الجسم بيهاجم نفسه.. 37 علامة تكشف الإصابة بمرض غامض

شاهد.. أبرز أنشطة وفعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يونيو

مقطع فيديو لرجل يعثر على خاتم في البحر.. لن تصدق ماذا وجد

فيديو

حكاية مشهد أكاديمية الفنون.. أزمة تضرب «ليه لأ» ومطالبات بالاعتذار وتدخل نقابة التمثيل

حريق جمصة .. إخلاء عمارتين وسقوط ضحايا

الذهب يتراجع بقوة وعيار 21 يسجل أدنى مستوى منذ فترة .. شاهد

فيديو غامض بالساحل الشمالي يكشف سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ