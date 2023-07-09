باريس سان جيرمان يعلن خامس صفقاته الصيفية

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن خامس صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكتب الحساب الرسمي للنادي الفرنسي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن تعاقده مع لوكاس هيرنانديز".

وأضاف:" المدافع الفرنسي الدولي وقّع عقدا لمدة خمس سنوات مع النادي".

وكلفت صفقة ضم لوكاس هيرنانديز من نادي بايرن ميونخ، خزينة النادي الفرنسي نحو 50 مليون يورو، وفقًا لتقارير صحفية.



وبات لوكاس هيرنانديز خامس صفقات باريس سان جيرمان الصيفية بعد ميلان سكرينيار وماركو أسينسيو ومانويل أوجارتي وكانج إن لي.