صراع بين إندرلخت ونوردشيلاند على ضم نجم المنتخب الأولمبي

أعلن الناقد الرياضي خالد طلعت عن اهتمام نادي أندرلخت البلجيكي و نوردشيلاند الدنماركي، بالتعاقد مع اللاعب الدولي المصري إبراهيم عادل، قائد منتخب مصر الأولمبي تحت 23 عامًا.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "أندرلخت البلجيكي ونوردشيلاند الدنماركي مهتمان بضم ابراهيم عادل نجم فريق بيراميدز ومنتخب مصر الأوليمبي بعد تألقه في كأس أفريقيا للمنتخبات الأوليمبية"

وحصل لاعب بيراميدز على جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم إفريقيا دون 23 عاما التي خسرها المنتخب المصري بالسقوط أمام نظيره المغربي بنتيجة 1-2 في النهائي.