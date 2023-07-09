40 قذيفة .. القوات الأوكرانية تهاجم روسيا

أعلن حاكم منطقة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية أطلقت أكثر من 40 قذيفة على مستوطنات في منطقة بيلجورود الروسية المتاخمة لـ أوكرانيا خلال اليوم الماضي، ولكن بدون وقوع إصابات.

أوضح جلادكوف: "تعرضت قرية موكرايا أورلوفكا في منطقة جيفوروفو البلدية لقصف مدفعي من قبل القوات الأوكرانية"، لافتا إلى أنه تم إطلاق 10 قذائف على المنطقة ولم يصب أحد ولم تحدث أضرار.

وأشار إلى أنه وردت أنباء عن وقوع هجمات بالمدفعية، من 8 إلى 5 قذائف أطلقت على التوالي، في قريتي أوستينكا.

وأضاف: "أطلقت 3 قذائف مدفعية على قرية دولجوي، و7 قذائف هاون على قرية فيريجوفكا، و5 قذائف على نوفايا تافولجانكا، و5 قذائف على قرية موروف، كما أطلقت قذيفة هاون على حاجز سيارات دولي في شيبيكينو".

وتابع: "تم إلقاء عبوة ناسفة بدائية الصنع من طائرة مسيرة معادية على قرية تسابوفكا، ولم يتم الإبلاغ عن أي عواقب".

وفي وقت سابق، أعلن حاكم مدينة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، أن القوات الأوكرانية أطلقت نحو 170 قذيفة مدفعية وأسقطت عدة عبوات ناسفة من طائرات مسيرة على المدينة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما أدي إلى إلحاق الضرر بعدد من المنازل والسيارات.

وأوضح جلادكوف في تصريحات له، أن القوات الأوكرانية أطلقت 6 قذائف هاون في منطقة جرايفونوسكي على شركة نوفوستريفاك فتورايا مما أدي إلى إلحاق إصابة مباشرة وأضرارا بمنزل وخطوط كهرباء وخط أنابيب غاز ولكن بدون أي إصابات.