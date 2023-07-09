سوسة يتفقد أعمال التطوير والخدمات الطبية بالمستشفى الجامعي بـ بنها

أجرى الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية موسعة لأعمال التجديدات والتطوير التى تجرى داخل المستشفى الجامعى، كما اطمأن على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى داخل الأقسام العلاجية المختلفة.

رافقه خلال الجولة الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية ، والدكتور محمد شاكر مدير عام المستشفى .

وأكد الدكتور جمال سوسة أن الزيارة تأتي في إطار متابعة سير العمل بالمستشفى الجامعي وتطوير الأداء ومتابعة أعمال التجديدات بها من أجل تقديم خدمة طبية وعلاجية جيدة للمرضى.

وأشاد سوسة خلال جولته بالدور الذي تقوم به مستشفيات بنها الجامعية لخدمة المرضى في محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، موجها الشكر للأطقم الطبية والتمريض لما قدموه من رعاية صحية وخدمات طبية تجاه المرضى.

كما أكد أن تطوير المستشفيات الجامعية وزيادة القدرة الاستيعابية لها يأتي وفقا للخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية مضاعفة الجهود لتطوير المنظومة الصحية في مصر ، ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية التى تعتبر قاطرة الخدمة الطبية.