بايدن: الرئيس الصيني يريد إزاحة واشنطن من مكانها كأكبر قوة عسكرية واقتصادية

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، إنه من الممكن تفعيل بناء الاتصالات مع الصين، لافتا غلأى أن ذلك سيكون إفادة للبلدين في المستقبل.

وأضاف بايدن في مقابلة مع شبكة CNN: "أعتقد أن هناك طريقة لحل المشاكل العالقة بين واشنطن وبكين وبناء علاقة مع الصين تفيد كلا البلدين".

وأكد رئيس الأمريكي أن الرئيس الصيني، شي جين بينج، يسعى لإزاحة الولايات المتحدة من مكانها كقوة عظمي عسكرية واقتصادية في العالم، مضيفا: "أنا متأكد من أنه يريد أكبر اقتصاد في العالم وأكبر قدرات عسكرية".

وأشار أيضا إلى أنه لا يرى من جانب الصين رغبة في الحرب أو الصراع مع الولايات المتحدة، أو طموحات لتوسيع أراضيها.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن محادثاتها في بكين مع الكثير من كبار المسؤولين الحكوميين قد ساهمت في الدفع بالعلاقات بين الصين والولايات المتحدة من خلال وضعها على "أسس أكثر أمانا وصلابة".

وأضافت يلين في ختام زيارتها لبكين والتي استمرت أربعة أيام، أنه "بشكل عام أعتقد أن اجتماعاتي الثنائية. شكلت خطوة إلى الأمام في جهودنا لوضع العلاقة بين الولايات المتحدة والصين على أسس أكثر صلابة".

وأضافت "أتوقع أن تساعد هذه الرحلة في بناء قناة مرنة ومثمرة للتواصل مع الفريق الاقتصادي الصيني الجديد"، بحسب وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".