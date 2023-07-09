عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: الرئيس الصيني يريد إزاحة واشنطن من مكانها كأكبر قوة عسكرية واقتصادية

الرئيس الصيني والرئيس
الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، إنه من الممكن تفعيل بناء الاتصالات مع الصين، لافتا غلأى أن ذلك سيكون إفادة للبلدين في المستقبل.

 وأضاف بايدن في مقابلة مع شبكة CNN: "أعتقد أن هناك طريقة لحل المشاكل العالقة بين واشنطن وبكين وبناء علاقة مع الصين تفيد كلا البلدين".

 وأكد رئيس الأمريكي أن الرئيس الصيني، شي جين بينج، يسعى لإزاحة الولايات المتحدة من مكانها كقوة عظمي عسكرية واقتصادية في العالم، مضيفا: "أنا متأكد من أنه يريد أكبر اقتصاد في العالم وأكبر قدرات عسكرية".

 وأشار أيضا إلى أنه لا يرى من جانب الصين رغبة في الحرب أو الصراع مع الولايات المتحدة، أو طموحات لتوسيع أراضيها.

ماكرون يحذر من خطر الصين ويرفض مشروع الناتو في اليابان

الصين تشن حملة أمنية ضد التجمعات ومروجي الأخبار الكاذبة وتكثف الرقابة على الأسواق

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن محادثاتها في بكين مع الكثير من كبار المسؤولين الحكوميين قد ساهمت في الدفع بالعلاقات بين الصين والولايات المتحدة من خلال وضعها على "أسس أكثر أمانا وصلابة".

وأضافت يلين في ختام زيارتها لبكين والتي استمرت أربعة أيام، أنه "بشكل عام أعتقد أن اجتماعاتي الثنائية. شكلت خطوة إلى الأمام في جهودنا لوضع العلاقة بين الولايات المتحدة والصين على أسس أكثر صلابة".

وأضافت "أتوقع أن تساعد هذه الرحلة في بناء قناة مرنة ومثمرة للتواصل مع الفريق الاقتصادي الصيني الجديد"، بحسب وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".

بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن الصين واشنطن بكين الرئيس الصينى شي جين بينج الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حازم من وزارة الشباب والرياضة بشأن عزل رئيس الزمالك

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

انتقادات واسعة لـ كارول سماحة بسبب صورة جريئة مع زوجها

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

ارحموني الغضروف قفل على العصب.. فيفي عبده تستغيث بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة

إعارة أو توقيع 4 سنوات| إمام عاشور يقترب من الأهلي.. تفاصيل جلسة "كونكورد"

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

ناقد رياضي يصدم كهربا قبل ساعات من انتهاء مهلة سداد غرامة الزمالك

موضوعات متعلقة

ماكرون يحذر من خطر الصين ويرفض مشروع الناتو في اليابان

الصين تشن حملة أمنية ضد التجمعات ومروجي الأخبار الكاذبة وتكثف الرقابة على الأسواق

الصين تكشف الخبايا.. هذا أكبر مكسب للشركات الأمريكية من حرب أوكرانيا

فرض رسوم إغراق على واردات الحديد من الصين وتركيا وأوكرانيا

مشهد مخيف.. أم تلقي رضيعتها من النافذة لإنقاذها من حريق في الصين|فيديو

صحف السعودية| انهيار أرضي في الصين.. وأمريكا تدمر آخر أسلحتها الكيماوية

وزيرة الخزانة الأمريكية تحرج واشنطن خلال زيارتها لـ الصين| شاهد

ترشيحاتنا

إمام عاشور أهلاوي.. الغندور يكشف تفاصيل ساعات الحسم في الصفقة المدوية

بيان عاجل من الصحفيين بشأن تأخر صرف "البدل"

بايدن: الرئيس الصيني يريد إزاحة واشنطن من مكانها كأكبر قوة عسكرية واقتصادية

ارحموني الغضروف قفل على العصب.. فيفي عبده تستغيث بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة

طرق علاج دوالي المريء.. أثناء النزيف وبعده| ومتى يكن الحل الكبد

وزير الصحة يتفقد مقر حملة 100 يوم صحة برأس التين في الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مختلفة عن الكوليسترول.. كيفية علاج الدهون الثلاثية بسهولة.. أفكار غير متوقعة

قبول دفعة جديدة بالكليات العسكرية وخريجى الجامعات حملة المؤهلات العليا|اعرف الشروط والتفاصيل

جنازتان في يومين.. وفاة شاب بعد ساعات من رحيل والده

بجامعة المنصورة| تفاصيل اكتشاف دواء جديد يعالج السرطان في 10 أيام

فيديو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

إمام عاشور أهلاوي.. الخطيب يتدخل واللاعب يوافق ومحاولات زملكاوية للتسخين.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ