الصين تشن حملة أمنية ضد التجمعات ومروجي الأخبار الكاذبة وتكثف الرقابة على الأسواق

ذكرت وسائل إعلام رسمية في بكين إن الجكومة الصينية تخنق الاجتماعات التي تقدم معلومات كاذبة ويمكن أن تضر بالمواطنين، حيث تكثف السلطات الرقابة على ما تعتبره أنشطة مشكوك فيها في مختلف المجالات.

وأصدرت إدارة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني و 10 سلطات أخرى تعميمًا يدعو إلى شن حملة على مستوى البلاد على الاجتماعات التي 'تعطل نظام السوق، وتؤثر على الأمن الاجتماعي والاستقرار ، وتنتهك الحقوق والمصالح المشروعة للشعب، وذكرت وكالة أنباء شينخوا يوم السبت.

وأضافت أن الصين تريد كبح أنشطة مثل التجمعات والمنتديات التي تجمع الرسوم بشكل غير منتظم والمخططات التي توفر للمشاركين أموالا أو هدايا باهظة الثمن أو أوراق مالية.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الأنشطة غير النظامية تشمل مشاريع غير رسمية تدعي أنها نظمتها السلطات وأنشطة وصفت بشكل غير لائق بأنها 'وطنية' 'دولية' أو 'قمم'.

في حملتها الأخيرة ، أغلقت الصين أكثر من 100 ألف حساب على الإنترنت قالت إنها خلقت أخبارًا ومحتوى مزيفين واستهدفت شائعات تضر الشركات.

قالت الصين إنه في السنوات الأخيرة ، انتحلت بعض الكيانات غير المسجلة هوية المؤسسات الرسمية أو نظمت رسميًا أنشطة منتدى 'الكوخ' ، أو نفذت عمليات احتيال وتجميع للثروة من خلال أنشطة المنتدى ، منتهكة المصالح المشروعة للشعب وتعطيل نظام السوق.