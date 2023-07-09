الباز لأولياء أمور طلبة الثانوية بعد فيديوهات الغش: حرام في حق أولادك

علق الإعلامي محمد الباز، على قرار إحالة رئيس لجنة ومراقب أول لجنة بالزقازيق للتحقيق العاجل، بعد تداول أجزاء من أسئلة امتحان الرياضيات البحتة خلال 20 دقيقة من بداية الامتحان.



وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "للآسف الغش أصبح ثقافة لدى بعض الأولاد بل وأولياء أمورهم، الطلبة بتدخل الامتحان عشان تغش، ولما بيروحوا أهلهم بيسألوا اللجنة كانت عاملة ايه يا ولاد، بمعنى عرفتوا تغشوا ولا لا".



ووجه رسالة لأولياء الأمور، قائلًا: "حرام عليكم في حق أولادكم، عايزه ياخد شهادة ودماغه ابيض؟ فيه ناس بتخرج من الثانوية ميعرفوش يقرأوا ولا يكتبوا".



كما وجه رسالة لوزير التربية والتعليم، قائلًا: "ثقافة الغش لازم تواجه بحسم، الوزارة عندها تعليمات بإحالة حالات الغش وتسهيلها للتحقيق، لكن اللجان سايبة، ومن البداية يجب منع دخول الطلبة بالهواتف المحمولة، وتطبيق ذلك بحسم".