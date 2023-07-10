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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صعق كهربائي يخطف روح قاصر في سوهاج

صدى البلد

انتهت حياة طالبة في بداية العقد الثاني من العُمر، صعقًا بالكهرباء؛ إثر ملامسة يداها أحد الأسلاك العارية، أثناء إعمالها الأعمال المنزلية، بمنزل أسرتها دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، بفيد بانتهاء حياة طالبة صعقًا بالكهرباء.

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وبالانتقال والفحص تبین انتهاء حياة المدعوة "ندى ي. هـ. ف- 13 سنة- طالبة- وتقيم دائرة المركز"، صعقًا بالكهرباء، وبسؤال والدها المدعو "ياسين هـ. ف. م- 46 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية"، قرر أنه أثناء إعمال نجلته المذكورة ببعض الأعمال المنزلية لامست يداها أحد أسلاك الكهرباء العارية.

ما أدى إلى صعقها بالكهرباء ولفظها أنفاسها الأخيرة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية نتيجة صعق كهربائي.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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