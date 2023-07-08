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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس عامل أطلق النيران على نجل خالته في سوهاج .. تفاصيل

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس عامل في بداية العقد الرابع من العُمر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر تعديه على نجل شقيقة والدته بسلاح ناري، وشروعه في قـ.ـتله؛ بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهما، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما أصيب عامل في بداية العقد الخامس من العُمر، بطلق ناري بالساق اليُسرى، على يدي نجل شقيقة والدته؛ بسبب خلافات الجيرة ولهو الصغار، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

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وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بنشوب مشاجرة دائرة المركز، ووقوع مصاب بطلق ناري.

وبالإنتقال والفحص تبین إصابة المدعو "محمد ح. م. م- 42 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز،" اتهم نجل شقيقة والدته المدعو "مؤمن ح. م. أ- 30 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية"، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته؛ ما نتج عنه إصابته المنوه عنها؛ بسبب خلافات الجيرة ولهو الصغار.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم في الواقعة بإرشاده عبارة عن فرد روسي محلي الصنع، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذكر.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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