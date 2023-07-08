تفاصيل إصابة نجل رئيس جامعة سوهاج وطبيب نساء في حادث تصادم

أصيب طبيبان بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر تعرضهما لحادث اصطدام سيارة ملاكي بسيارة أخرى، أثناء عودتهما من نباطشية استمرت 24 ساعة متواصلة بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، على طريق سوهاج/ الكوامل.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سوهاج الجديدة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي مفاده اصطدام سيارة ملاكي بأخرى على طريق سوهاج/ الكوامل دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة نجل رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسام الدين مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى سوهاج الجامعي، والدكتور محمد شعبان طبيب بقسم النساء والتوليد بمستشفى سوهاج الجامعي، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.