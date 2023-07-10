محمد مراد: بند نسبة إعادة بيع إمام عاشور للشركة وليس الزمالك

أكد محمد مراد الناقد الرياضي، أن عقد بيع إمام عاشور من الزمالك إلى نادي ميتلاند الدنماركي، لا تحمل أي نسبة إعادة بيع للنادي وبالتالي هي خسارة كبيرة.

وتابع مراد خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "إعادة البيع موجودة للشركة فقط، وهذا الأمر كارثي وعلى الزمالك الخروج للتوضيح".

وأضاف محمد مراد: "الأهلي اقترب بقوة من التعاقد مع إمام عاشور وهناك جلسة بين النادي واللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة، والعامري فاروق نائب رئيس النادي، هو المعترض الوحيد حتى الآن على انضمامه".