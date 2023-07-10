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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بلا خسارة.. ميمي عبدالرازق يقود النادي المصري للمركز الخامس في الدوري

ميمي عبدالرازق
ميمي عبدالرازق

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، بقيادة ميمي عبد الرازق، في تحقيق فوز كبير على فاركو، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء امس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الممتاز.

وأحرز جريندو، هدف تقدم المصري في الدقيقة السادسة، من ركلة جزاء، بعد إعاقة من ياسين مرعي، لاعب فاركو، لمحاولة مرور مروان حمدي داخل منطقة الجزاء.

وحصل عبد الله بكري، لاعب فاركو، على بطاقة صفراء؛ بعد إعاقته جريندو نجم النادي المصري المنطلق منفردا بالمرمى.

وأحرز جابر كامل، الهدف الثاني لصالح النادي المصري في شباك فاركو، في الدقيقة 74، بالخطأ، بعد تنفيذ ركلة حرة، بعرضية من إلياس الجلاسي إلى داخل منطقة الجزاء، حاول جابر كامل إبعادها من داخل منطقة الـ 6 ياردات، ولكنه أسكنها مرماه بالخطأ.

ونجح فرانك إيتوجا، في الدقيقة 88، في إحراز الهدف الثالث لصالح النادي المصري في شباك فاركو، بعد تمريرة من إلياس الجلاسي، وضعت فرانك إيتوجا في انفراد تام بالمرمى، فسدد الأخير كرة ساقطة أعلى الحارس محمد سعيد شيكا المتقدم عن مرماه سكنت منتصف المرمى.


ويلتقي فريق الكرة الاول بالنادي المصري بقيادة ميمي عبدالرازق يوم السبت المقبل نظيره فريق سموحة في اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز. 

ويعد ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق الكرة الاول بالنادي المصري واحد من أفضل المدربين في مصر. 

منذ تعيين الدكتور ميمي عبد الرازق خلفاً لـ حسام حسن يتولى مهام القيادة الفنية النادي المصري نجح في العبور بالفريق البورسعيدي بلا خسارة خلال 7 مباريات  ووصل نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة ودور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

وقفز النادي المصري البورسعيدي تحت قيادة الدكتور ميمي عبدالرازق الي المركز الخامس في بطولة الدوري الممتاز بعدما جمع 8 نقاط في رصيده 47 نقطة واحتل المركز الخامس فى ترتيب جدول الدوري المحلي. 

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جاءت المباريات التي قادها الدكتور ميمي عبدالرازق مع النادي المصري على النحو التالي: 

 

 المصري vs بترول أسيوط 3-1 كأس مصر المصري vs الداخلية 1-1 في الدوري الممتاز المصري vs الاتحاد 2-1 في الدوري الممتاز المصري vs غزل المحلة 1-1 في الدوري الممتاز

نصف نهائي كأس الرابطة - فيوتشر 1-1 (3-1)
المصري vs فيوتشر 2-0 في الدوري الممتاز

المصري vs فاركو 3- 0 في الدوري الممتاز

المصري ميمي عبد الرازق الدوري الممتاز فاركو سموحة حسام حسن

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