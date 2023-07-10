خلال 6 أشهر.. مكافحة الإدمان: خدمات علاجية لأكثر من 82 ألف مريض

قال مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي، إن الصندوق يعمل على أكثر من محور، أولها المحور العلاجي والممثل فى تقديم الخدمات العلاجية فى مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح" المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن الخدمات لا تقتصر على الخدمات العلاجية فقط، ولكن تمتد إلى خدمات تأهيل إجتماعي ونفسي، وحتي تأهيل وتمكين إقتصادي للمتعافين من الإدمان، موضحا أنه بمراكز العزيمة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان قدمت خدمات علاجية لأكثر من 82 ألف مريض إدمان خلال ستة أشهر فقط.

وتابع المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي، أن نسب الذكور تكون 94%، و4% من الإناث، لافتا إلى أن هذا يشير إلى مدي ثقة الأسر فى مؤسسة حكومية تقوم بعلاج الإدمان.