عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مسئولو "الإسكان" في جولة تفقدية بالمشروعات الجارية بمدينة السادات

صدى البلد

قام المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن المشرف على مدن غرب القاهرة ومدن الساحل، بزيارة إلى مدينة السادات لتفقد ومتابعة سير المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقه المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والمشروعات.

رئيس جهاز أخميم الجديدة يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين

الإسكان: افتتاح المركز التكنولوجي بجهاز العاصمة الإدارية الجديدة لخدمة المواطنين والمستثمرين

واستهل مسئولو الجهاز الجولة بتفقد أعمال تنفيذ ٢٥ عمارة بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، بالمنطقة السكنية الخامسة والعشرين، لمتابعة استكمال تنفيذ الأعمال لبعض العمارات، مشدداً على الاهتمام بالزراعات وأعمال الموقع العام حول العمارات التى تم تسليمها للمواطنين.

كما استكمل مسئولو الإسكان الجولة بالمرور على محطة مياه الحقل الشمالى بقدرة ٣٠ ألف م3/يوم وذلك لمتابعة التشغيل ومتابعة الحالة الفنية للمحطة، حيث من المقرر إجراء أعمال رفع كفاءتها خلال الفترة القادمة.

كما تفقد مسئولو الإسكان، أعمال رفع كفاءة وتطوير طريق طلعت حرب وما تم تنفيذه من أعمال مع التنبيه على استئناف الأعمال والانتهاء من أعمال الزراعة والتجميل بالجزيرة الوسطى بالطريق.
 

تطوير طريق هيئة المجتمعات العمرانية سكن كل المصريين قطاع التنمية وتطوير المدن مدينة السادات مسئولو الإسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموت يفجع مصطفى قمر

زملكاوي وبشجع الأهلي| كامل الوزير يتحدث عن ميوله الكروية.. ويكشف حقيقة زيادة أسعار المواصلات

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

هل يجوز قراءة الفاتحة فقط في الصلاة دون سورة بعدها؟.. الإفتاء تجيب

داخل على 1800 جنيه فقط.. تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

صدمة لعشاق برشلونة| وفاة لويس سواريز أسطورة البلوجرانا .. تفاصيل

ترشيحاتنا

الأرصاد تزف بشرى للمصيفين | وتعلن موعد استقرار الأمواج في المتوسط

حسني عبد اللطيف يبدأ مهام منصبه رئيسًا لـ مجلس القضاء الأعلى

للموظفين .. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه حال ارتكاب هذا الفعل

خاص.. الأهلي يكمل آخر خطوات صفقة انتقال إمام عاشور اليوم

بسبب الأهلي | شقيق إمام عاشور يثير الجدل بـ فيديو عن الزمالك

الكيف يحول محامي لمجرم.. تفاصيل صادمة لقتل "الأفوكاتو" عاطلا بسبب المخدرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة قطب تكشف طرق انتعاش العلاقة الزوجية بعد سن الخمسين

فوتوشوب.. ناقد موضة يهاجم أصالة بسبب فستانها في المغرب

بإطلالة جريئة| نيكول سابا تثير الجدل في حمام السباحة

لو شوفتي المنظر ده ماتاكلهاش.. طبيبة تنشر صورا لصدور الدجاج مريضة بالضمور

فيديو

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ