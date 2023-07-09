عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: افتتاح المركز التكنولوجي بجهاز العاصمة الإدارية الجديدة لخدمة المواطنين والمستثمرين

صدى البلد

افتتح المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مقر المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمستثمرين بجهاز العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، والعميد محمد سامي، مدير مشروع تطوير الخدمات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندسة إيمان نبيل، وكيل أول وزارة بقطاع التنمية بالهيئة، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية، ومسئولي الجهاز.

txt

نائب وزير الإسكان يبحث مع شركات القطاع الخاص سبل التعاون في تحلية المياه

txt

تسليم ٩٠٤٢ وحدة سكنية لموظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة



وبدأ الافتتاح بتقديم عرض توضيحي عن المركز التكنولوجي من قبل المهندس شريف الشربيني، وتم توضيح جميع الخدمات التي يقدمها المركز وجهات التعامل ومنظومة الأرشفة الإلكترونية، عقب ذلك قام المهندس عبد المطلب ممدوح، بقص شريط الافتتاح للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمستثمرين بجهاز العاصمة الإدارية الجديدة.

وقدَّم المهندس شريف الشربيني، شرحاً وافياً عن الخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين من خلال قاعة تلقي الطلبات وتقديم الخدمة للمواطن، كما تم تخصيص مكتبين لاستقبال كبار العملاء، وقاعة ملحقة لانتظار العملاء.

في السياق ذاته، أوضح المهندس عبد المطلب ممدوح، أن جهاز العاصمة الإدارية بذلك يكون الجهاز الثامن والعشرين من حيث تقديم الخدمات للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية، موضحاً أنه جارٍ حالياً إنشاء 5 مراكز تكنولوجية بـ5 مدن جديدة، وذلك في ظل توجه الدولة للتحول الرقمي.

وقال "ممدوح" إنه منذ بدء تقديم الخدمات من خلال المراكز التكنولوجية، تم التعامل مع 4.4 مليون معاملة للمواطنين، وإن عدد الخدمات المقدمة على البوابة الإلكترونية للهيئة 40 خدمة.
 

المجتمعات العمرانية الجديدة المستثمرين العاصمة الإدارية الجديدة وزارة التخطيط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز يصدم الجميع

بعد قليل .. حسم مصير مرتضي منصور من رئاسة الزمالك

المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي يشن هجوم قوي بعد خسارة النهائي ..تفاصيل

جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن طرد محمود صابر أمام المغرب

بعد 20 دقيقة فقط.. شاومينج ينشر أسئلة وإجابات جيولوجيا الثانوية العامة على تليجرام

تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على صفقة إمام عاشور مع الأهلي

ترشيحاتنا

خسرنا بطولة وكسبنا جيلا.. 5 مكاسب حققها المنتخب الأولمبي بأمم إفريقيا

شوبير: الهدف الأول للزمالك في مرمي فيوتشر مسؤولية جنش وأتعجب من لومه لزملائه

اعترافات سائق ربع نقل في واقعة تهشيم عدد من السيارات بشارع صلاح سالم

بعد مرور 1054 عاما على تأسيسها.. 5 معلومات مهمة عن القاهرة التاريخية

فيديو جديد يوثق عنف الشرطة الأمريكية.. ضابط يهاجم امرأة حاملًا ويطرحها أرضًا

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

قلبت السعودية.. ملابس ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

حان وقت العقاب|نهاية حزينة لقصة أطهر الطاهر مع الهلال السوداني.. ماذا حدث له؟

تحسين الدورة الدموية والأداء.. فوائد غير متوقعة لـ البطيخ الأصفر والأحمر

فيديو

مشهد لم يحدث من قبل.. سائق قطار بأوغندا يتجنب كارثة.. فيديو

رامي صبري يكشف تفاصيل في حياته الشخصية والفنية.. فيديو

عمل حاجة مقرفة لما النور قطع.. إيمان العاصي تكشف تفاصيل اعتداء جارها عليها

فيديو فاجأ الجميع |عروسة لبست بدلة رقص شفافة وقلعت فستانها فى فرحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ