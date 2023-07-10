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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حسني عبد اللطيف يبدأ مهام منصبه رئيسًا لـ مجلس القضاء الأعلى

رئيس مجلس القضاء
رئيس مجلس القضاء الأعلى يؤدي اليمين

حضر المستشار حسني عبداللطيف إلى دار القضاء العالي صباح اليوم لتسلم منصبه رئيسا لمحكمة النقض، رئيسا لمجلس القضاء الأعلي خلفا للمستشار محمد عيد محجوب بعد أن أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس.

ويتوافد جموع القضاة علي مكتبه لتهنئته بمناسبة توليه المنصب الجديد.


وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قراراً جمهورياً بتعيين عبداللطيف رئيساً لمحكمة
النقض بطريقة التعيين من بين أقدم سبعه نواب من نواب رئيس محكمة النقض عملا بنص المادة 185 من الدستور المصري .


ويعد عبداللطيف الرئيس التاسع و الأربعون لمحكمة النقض المصرية .


تخرج عبد اللطيف في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام ١٩٧٧م ، ولديه باع طويل في العمل القضائي حيث بدأ حياته القضائية وكيلاً للنائب العام في عام ١٩٧٨م وعلي مدار ثماني سنوات تقلد خلالها العديد من المناصب القياديه بالنيابة العامة .

وعين عبداللطيف قاضياً بالمحاكم الإبتدائية منذ ١٩٨٦م و تم ندبه للمكتب الفني لمحكمة النقض
المصرية إلى أن عين قاضياً بها في عام ١٩٩٩م و أصبح نائباً لرئيس محكمة النقض منذ عام ٢٠٠١م .
وخلال عمله بمحكمة النقض ترأس الدائرة المدنية وندب رئيساً للمكتب الفني لمحكمة النقض 
فضلاً عن عضويته بلجنة الأحزاب السياسية و محكمة القيم العليا و بذلك ينضم عبداللطيف إلى عضوية المجلس الأعلي للجهات و الهيئات القضائية بجانب رؤساء الجهات والهيئات القضائية و رئيس المحكمة الدستورية العليا للنظر في مشروعات القوانين المنظمة لشئون الجهات والهيئات القضائية وشروط تعيين أعضائها و ترقيتهم وتأديبهم.

 

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