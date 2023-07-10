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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة للمنتخب الأولمبي : شرفتونا وننتظر المزيد منكم

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

وصلت بعثة منتخب مصر الأولمبي إلي القاهرة صباح اليوم ، قادمة من المغرب بعد المشاركة في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما والتأهل إلي أولمبياد باريس 2024.

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، و خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم واللواء حلمي مشهور والدكتورة دينا الرفاعي عضوا المجلس ، و وليد العطار المدير التنفيذي علي استقبال البعثة التي يترأسها الكابتن محمد بركات عضو المجلس المشرف علي المنتخب الأولمبي بمطار القاهرة .

والتقي وزير الرياضة ووفد اتحاد الكرة أعضاء بعثة المنتخب الأولمبي وأثنوا علي المستوي الذي قدمه اللاعبون والجهاز الفني والمظهر المشرف والأداء البطولي في البطولة ، وتحقيق الهدف الأساسي وهو التأهل لأولمبياد باريس 2024.

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