تطور تكنولوجي سريع.. كيف تحرر محضرا دون الذهاب إلى قسم الشرطة؟

تطورات كثيرة حدثت في الآونة الأخيرة داخل أجهزة وزارة الداخلية، من ضمنها ملف الأحوال المدنية وسرعة تنفيذ المحاضر فضلا عن تسهيل اجراء تحرير محضر دون الذهاب الي قسم الشرطة.

صدى البلد يرصد في السطور التالية، كيفية تحرير محضر دون الذهاب الى قسم الشرطة، حيث يقول المحامي محمود السمري:، تشهد كافة أجهزة الدولة تطورا تكنولوجيا سريعا ومنها النيابة العامة.

دون الذهاب الى قسم الشرطة

وأكد، السمري، أن القانون أباح للمواطن تحرير محضر دون الذهاب الي قسم الشرطة وذلك عن طريق بوابه النيابة العامة حيث يقوم المواطن بتقديم البلاغات والشكاوى عن طريق الدخول الى موقع النيابة العامة مع إرفاق كافة المستندات الداعمة لشكواهم و متابعة البلاغ عن طريق الانترنت من خلال الموقع.



وأشار، الكثير من المواطنين تحدث لهم على مدار اليوم مشاكل تصل أحيانا لعمل محضر او بلاغ في أقسام الشرطة ، وأحيانا أيضا تصل بالتنازل عن حقهم القانونى بمجرد سماعهم «هنروح القسم ونعمل محضر»، فأغلب المواطنين لا يهتم بمحضر الشرطة ولكن في بعض الأحيان يبدأ النزاع بين الطرفين وتصل المشكلة إلى القسم ويتم عمل محضر بالواقعة وهذا أكثر موقف أغلب المواطنين تتجنبه .

من قسم الشرطة إلي مكتب النائب العام

وأوضح، أن هناك عدة طرق لعمل شكوى او محضر دون الذهاب إلى مقر قسم الشرطة منها، اعداد مذكرة فى شكل بلاغ بالواقعه والذهاب بها إلى مكتب النائب العام و يرفق بها كافه المستندات الداعمه لموقف الشاكي او المجنى عليه.



وعن الفرق من كون المحضر جنحة أو جناية، فهناك فارق مابين الجنحه والجنايه، فالتكيف القانونى للواقعة المُبلغ عنها تقوم به النيابه العامه بعد عرض البلاغ أو المحضر وفحصه وبناءاً عليه تقوم النيابه العامه بتصنيف وتكيف الواقعه على حسب ماجاء بالأوراق ومن باقى العناصر المطروحة أمامها، وتختلف الجنحه عن الجنايه بناءً على نوع الجريمه المرتكبه وتكيفها القانونى وربطها بمواد القانون لاختلافها ايضا فى العقوبات فالجنحه تصل اقصى عقوبه لها من الحبس ٢٤ ساعه كحد ادنى الى الثلاث سنوات على عكس الجنايه التى قد تصل عقوبتها للاعدام شنقاً .