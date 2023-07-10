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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان.. كشيدا يلتقي رئيس كوريا الجنوبية على هامش قمة الناتو في ليتوانيا

صدى البلد

قالت الحكومة اليابانية اليوم /الاثنين/ إنه يجرى الترتيب لإجراء محادثات بين رئيس الوزراء كيشيدا فوميو، ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المقرر أن تفتتح أعمالها غدا (الثلاثاء) في ليتوانيا.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ماتسونو هيروكازو قوله، إن الزعيمين سيلتقيان في ليتوانيا حيث سيشاركان في قمة الناتو كدول شريكة للتحالف.

ومن المتوقع أن يطمئن كيشيدا يون بأن اليابان ستضمن السلامة وتمنع أي ضرر فيما يتعلق بخطتها لإطلاق المياه المعالجة والمخففة من محطة "فوكوشيما دايتشي" للطاقة النووية في البحر.

كما أنه من المتوقع أيضا أن يناقش كيشيدا ويون سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني ​​لزيادة تحسين العلاقات الثنائية.

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