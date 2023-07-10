ارتفاع جماعي.. أداء إيجابي لمؤشرات البورصة خلال منتصف تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين ، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.69% ، ليصل الى مستوى 16669 نقطة.



وارتفع مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة ، بنسبة 1.34%، ليصل إلى مستوى 3274 نقطة، ومؤشر إيجي إكس 100 الأوسع انتشارا، بنسبة 1.2%، ليصل الى 4876 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية عدم الاعتداد بأثر 6 عمليات منفذة على أسهم شركة/ طاقة عربية خلال جلسة اليوم 10/07/2023 على سعر الإقفال اللحظي.

وكشفت إدارة البورصة المصرية عن العمليات الملكية كالتالي:



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يذكر أن سعر سهم طاقة عربية من ارتفع من 60 قرشا في بداية التعاملات اليوم، إلى 21.7 جنيها حتي الأن.