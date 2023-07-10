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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع جماعي.. أداء إيجابي لمؤشرات البورصة خلال منتصف تعاملات اليوم

صدى البلد

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين ، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.69% ، ليصل الى مستوى 16669 نقطة.


وارتفع مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة ، بنسبة 1.34%، ليصل إلى مستوى 3274 نقطة، ومؤشر إيجي إكس 100 الأوسع انتشارا، بنسبة 1.2%، ليصل الى 4876 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية عدم الاعتداد بأثر 6 عمليات منفذة على أسهم شركة/ طاقة عربية خلال جلسة اليوم 10/07/2023 على سعر الإقفال اللحظي.

وكشفت إدارة البورصة المصرية عن العمليات الملكية كالتالي:


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يذكر أن سعر سهم طاقة عربية من ارتفع من 60 قرشا في بداية التعاملات اليوم، إلى 21.7 جنيها حتي الأن.

أسهم شركة طاقة عربية الأسهم القيادية البورصة المصرية ايجي إكس 70 إيجي إكس 100

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