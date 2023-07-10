تشمل 6 مناطق سياحية.. شاهد أبرز مميزات المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي

استعرضت فضائية “إكسترا نيوز”، تقريرا بعنوان، أهم مميزات المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والتي جاءت كالتالي:

- تعد أحد المشروعات القومية الكبرى التى توليها الدولة أهمية شديدة.

- تتمتع بمقومات التنمية المستدامة من حيث الموقع الاستراتيجي الحيوى.

- سيتم التركيز على إحدي المناطق فى "سفاجا" كأولوية بمراحل المشروع.

- هناك طلبات من جانب عدد من المستثمرين لإقامة مشروعات متنوعة بالمنطقة.

- تم تخصيص أراض لتنفيذ بعض المشروعات الصناعية بالمنطقة الصناعية 9،1 بسفاجا.

- تضم 4 مناطق زراعية وتركزت المساحات الكبرى منها باتجاه محافظة قنا.

- تشمل 6 مناطق سياحية بإجمالى مساحة 615 كم2 لتغطي المناطق السياحية الشاطئية وغيره